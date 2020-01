Jindy bychom mohli být smutní, uznal svitavský rozehrávač Marko

„Je to taková naše klasika. Vedeme o patnáct či o dvacet, a nejsme schopni to udržet do konce zápasu, což je varovný signál. Nejde ani tak o naši neschopnost, je to spíš mentální chyba,“ říkal na pozápasové tiskové konferenci svitavský rozehrávač Roman Marko.

To je však jediná věc, která může Tury po sobotě mrzet, jinak se jim dařilo úplně všechno. Speciálně v prvním poločase Beksa na palubovce takřka vůbec nebyla, v utkání vedla dohromady pouze minutu padesát dva vteřin a kromě závěru prohrávala o jednadvacet bodů už na začátku třetí čtvrtky.

„My jsme začali hrozně. V úvodu jsme nějakých šest sedm minut nedali koš, to se nesmí stávat,“ upozorňoval křídelník Beksy Josef Potoček. Domácí v první části těžili hlavně z odstřihnutí Tomáše Vyorala, který sice v utkání nakonec zaznamenal sedmadvacet bodů a stal se nejlepším střelcem svého týmu, avšak v úvodních dvou čtvrtinách nastřílel bodů pouze pět.

„Kluci předvedli velký charakter a výborně bránili. Tomáše Vyorala jsme zdvojovali a odřízli jej od míče. Celkově jsme Pardubice v prvním poločase zastavili na sedmadvaceti bodech,“ těšilo trenéra Svitav Lukáše Pivodu.

Pak ovšem začala velká pardubická stíhací jízda. Třetí desetiminutovku Beksa vyhrála 21:19 a tu poslední 26:17.

„Máme problém s koncentrací. Tentokrát byl náš náskok dostatečný a vyhráli jsme, příště bychom ovšem mohli být po zápase hodně smutní,“ uvědomoval si Marko.

Jeho tým v derby napravil zaváhání z minulého utkání s USK (84:93) a přisoudil Pardubicím druhou prohru v řadě.

Oba týmy však zůstávají sousedy v tabulce (Tuři jsou třetí, Beksa čtvrtá) a pozítří na sebe narazí znovu. Ve čtvrtfinále Českého poháru budou Svitavy opět domácí, začíná se v 17 hodin.

