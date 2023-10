Basketbalisté Pardubic budou v Östersundu bojovat o Evropský pohár FIBA

„Zaragoza i Jämtland začaly své národní soutěže bilancí 1-1. Zaragoza nejprve prohrála v Madridu s Realem a poté vyhrála nad Malagou, takže má za sebou těžká utkání s top týmy španělské ligy. Casademont má obrovský útočný talent. Americký pivot Jahlil Okafor odehrál spoustu sezon v NBA, jeho krajan, shooting guard Mark Smith, byl v minulé sezoně jedním z nejlepších hráčů bundesligy,“ uvedl v tiskové zprávě klubu Repeša.

„Na pozicích guardů jsou zkušený italský rozehrávač Andrea Činčiarini a kanadský reprezentant Trae-Bell Haynes, pod košem bosenský reprezentant Emir Sulejmanovič, mezi osové patří i španělští hráči Santiago Yusta a Miguel Gonzales, v týmu figuruje rovněž velmi talentovaný rozehrávač Lucas Langarita a nedávná posila, americký pivot Mitchell Watt,“ vyjmenoval Repeša.

Joey Brunk (vpravo) z Pardubic zakončuje kolem Chase Jetera z Ostravy.

„Jämtlandu chyběl v prvním kole švédské ligy klíčový americký rozehrávač Tra Holder a bylo to vidět. Do druhého duelu s Luleou už nastoupil a pomohl k výhře 25 body. Kromě něj je stěžejním hráčem domácích velmi kvalitní pivot Florent Thamba z Konga, právě eliminace jejich spolupráce bude z pohledu obrany naprosto klíčová,“ konstatoval chorvatský kouč Beksy, jehož tým má na startu ligové soutěže na kontě dvě výhry a jednu porážku.

„Naši soupeři budou mít oproti nám výhodu, protože o víkendu nehráli utkání v národních soutěžích, a tak měli více času na přípravu. Pro nás je pozitivní, že v posledních dvou ligových zápasech zasáhlo do hry všech 11 hráčů, které jsme měli k dispozici, takže do prvního duelu proti Zaragoze nepůjdeme unaveni. Pokud jde o samotnou hru, v obou zápasech musíme především co nejkvalitněji bránit, abychom měli šanci na úspěšné výsledky,“ dodal Repeša.

Bryce Alford (vlevo) z Pardubic útočí na brněnský koš kolem Grega Lee.

Na duely se těší americký rozehrávač Bryce Alford, který posílil Pardubice před sezonou z polského celku Zielona Góra. „Zaragoza je hlavní favorit nejen naší skupiny. Dobře víme, do čeho jdeme, že to bude velice těžký zápas. Na druhou stranu, pokaždé, když máte možnost hrát proti týmu ze španělské ACB, je to obrovská výzva a my se to tak snažíme brát. Celý tým je na kvalifikační turnaj enormně natěšený. Pevně věřím, že si letíme do Švédska pro dvě vítězství a pro postup do základní fáze FIBA Europe Cupu,“ uvedl Alford.

V hlavní soutěži by Pardubice mohly doplnit Nymburk. Bronzový tým minulé ligové sezony bude hrát v základní skupině D s tureckým Bahcesehirem, černohorským Mornarem a týmem z kvalifikace, který vzejde z kvarteta Donar Groningen, Rabotnički Skopje, Rapid Bukurešť a Sabah BK z Ázerbájdžánu.