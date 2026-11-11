I když soupeři výrazně neodskočily, nepustily ho ani jednou do vedení a oplatily mu měsíc starou domácí porážku z prvního měření sil v sezoně.
„Nechtěli jsme v úvodu dostat domácí na koně, propojit je s jejich fanoušky, což bylo důležité a to jsme splnili. Pak jsme bohužel vypadli z role, nehráli jsme vůbec dobrý zápas,“ řekl televizi Prima sport pardubický trenér Jan Šotnar, jehož svěřenci mají v ligové sezoně bilanci 11-2.
„Ale tohle jsou přesně zápasy, které potřebujeme a které nás posouvají. Byli jsme dole, bylo proti nám bouřlivé publikum, ale zvládli jsme to,“ doplnil trenér.
Nejlepším střelcem vítězů byl s 18 body Zed Key, jenž přidal 12 doskoků. V dresu Děčína nastřílel 19 bodů Erik Timko a Marek Houška zapsal double double za 15 bodů a 12 doskoků.
„Když celý zápas prohráváte, tak ve finále si zápas nezasloužíte vyhrát. Samozřejmě jsme se snažili bojovat, za to mým hráčům patří obrovský kredit, že 40 minut makali naplno. Náš počet ztrát a pardubický útočný doskok byly dva faktory, které nakonec převážily váhy na stranu Pardubic,“ uvedl domácí kouč Tomáš Grepl.