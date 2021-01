Ostravské basketbalistky proti Slavii promarnily šanci na výhru

„Slávistky potrestaly naše ztráty, a i když jsme se ještě dostaly do hry, v prodloužení jsme už neměly síly strhnout výhru na naši stranu. Soupeřky se dostaly psychicky nahoru,“ řekla ostravská trenérka Iveta Rašková.

„Jako bychom se možné výhry lekly, poztrácely jsme zbytečně balony, což Slavii dovedlo k vítězství,“ podotkla ostravská křídelnice Stella Tarkovičová.

V napínavé čtyřicáté minutě Zubacová ještě obrátila skóre na 73:72 a Motyčáková šest vteřin před koncem srovnala na 75:75, leč v prodloužení Ostravanky marně dotahovaly až sedmibodovou ztrátu.

Slávistkám v závěru čtvrté čtvrtiny vyšla změna obrany, vsadily na zónový presink. „Dost nás to překvapilo. Jsme z toho... Nebudu hovořit sprostě,“ povzdechla si Tarkovičová.

„Asi to ze změnou obrany riskly, ale měly jsme to zvládnout,“ domnívala se Rašková. „Zónový presink sice před tím v tom utkání nehrály, ale nebylo to poprvé, co ho proti nám někdo vytáhl, takže nějakou zkušenost s ním máme. V tu chvíli jsme ale nezahrály dobře týmově, nepomohly jsme si.“

Ostravské basketbalistky Tereza Motyčáková a Ema Mihaljevičová (v bílém zleva) bojují pod košem se slávistkami Eliškou Mircovou a Petrou Bakajsovou.

Hostující trenér David Zdeněk souhlasil, že jim pomohla i změna obrany. „Tu variantu holky zahrály super. Hlavně jsme však zlepšily celkový výkon, protože od začátku jsme dělali hodně mentálních chyb. Byli jsme na Ostravu připraveni. Věděli jsme, co hraje, kde jsou její silné stránky, ale bohužel jsme vydrželi bránit dvacet vteřin a ve zbylých třech čtyřech vteřinách nás Ostravanky trestaly.“

Zdeněk podotkl, že se stále ještě s týmem, který převzal 4. ledna po Jozefu Rešetárovi, sžívá. „Pořád si na sebe zvykáme, učíme se chápat jeden druhého, co po nich chci,“ řekl David Zdeněk. „Věřím, že se holkám vrátí práce, kterou odvádějí na tréninku. Mají skvělého týmového ducha, takže nám snad tato výhra pomůže.“

Zdeněk uznal, že Slavia byla favoritem. „Ano, jeli jsme sem jednoznačně vyhrát, ale Ostrava má dobrý kádr, hraje v pohodě, dobrý basket. Dokázaly ve své hale porazit Žabiny. V domácím prostředí jsou hodně nepříjemné, což ukázaly,“ řekl slávistický kouč.

„Ta porážka nás moc mrzí,“ uvedla Iveta Rašková. „Celý zápas jsme vedly, velmi dobře jsme ho rozjely a věřily si, že zvítězíme. Rozhodla i zkušenost soupeřek v podání Lenky Bartákové, což je reprezentační rozehrávačka. Dokázala hostující celek udirigovat. Byla x faktorem zápasu.“