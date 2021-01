Basketbalisté Ostravy a Opavy se po covidu a zraněních dávají do kupy

Ostravské dnes od 17.30 v 18. kole a Opavské zítra od 18.00 v dohrávce 16. kola. „Sami jsme zvědavi, jak budeme schopni další část ligy nastartovat,“ řekl opavský trenér Petr Czudek, jehož tým je po čtrnácti odehraných zápasech s jednou prohrou druhý za Nymburkem.

Opava nastoupí k zápasu po 18 dnech, během nichž musela odložit duely s Děčínem a Kolínem.

„Dva tři hráči nám lehli před Kolínem. Další případy covidu-19 se u nás objevily dvacátého třetího prosince,“ připomněl kouč.

V Kolíně měli Opavané dohrávat třetí kolo 21. prosince, leč ani napodruhé se oba celky nestřetly. Třetí příležitost budou mít 13. ledna.

„Po covidu jsme začali trénovat různě,“ řekl Petr Czudek. „Někteří kluci na Nový rok, jiní později, takže se stále dáváme do kupy.“

Připustil, že i nyní někteří hráči znovu ulehli. „Nejsme kompletní. Čekáme na středeční testy, které nám řeknou více. Vše je o to složitější, že nevíme, jak budeme moci tým poskládat.“

Pozitivní podle trenéra je, že přece jen zatím trénují v deseti. „Ale uvidíme, zda nám někdo další nevypadne. Po středě budeme vědět, s kým můžeme počítat ve čtvrtek a případně v sobotu, kdy přivítáme Nymburk.“

Může se stát, že by Opavští kvůli koronaviru museli některý z nejbližších duelů odložit?

„To snad ne,“ věří Petr Czudek. „Sedm hráčů dáme dohromady, tedy doufám. Ale problém by byl, kdyby nám vypadl někdo ze stěžejních hráčů, ze základní rotace.“

Ostravským chybí rozehrávač

Basketbalistům NH Ostrava stále chybí zraněný rozehrávač Martin Nábělek. Z opor se na hřiště vrátili pivot Petr Bohačík a křídelníci Radek Pumprla a Filip Šmíd.

A bylo to znát druhý den nového roku, kdy vyhráli na hřišti Olomoucka 100:93. To porazili i 3. října doma 88:74. Poté Ostravské zastavila covidová karanténa a zranění. Po dobrém vstupu do sezony se najednou vyrovnávali se sérií devíti porážek za sebou...

„Konečně jsme na tom zdravotně dobře, i když Martin Nábělek nám bude chybět asi až do dubna. Jinak se už vrátili skoro všichni,“ uvedl ostravský trenér Peter Bálint.

Upozornil, že i nynější trvající absence Nábělka, který odehrál jen úvodních pět kol, je obrovská ztráta. „V podstatě hrajeme bez klasického rozehrávače. Těžko ho nahrazujeme střelci, nebo dvojkami, což není optimální. A když nám vypadli ještě Bohačík, Pumprla a Šmíd, tak se nám hrálo velmi těžce. Zpočátku jsme i bez nich vzdorovali, ale postupně to bylo náročnější a náročnější a soupeři dobře věděli, na které naše střelce se v obraně zaměřit.“