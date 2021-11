Naše role v evropských pohárech? Bojujeme a získáváme zkušenosti, říká Czudek

„Klobouk dolů před Nymburkem, který hraje těžší soutěž a vše zvládá,“ zmínil opavský trenér Petr Czudek, že Nymburští hrají Ligu mistrů. „Člověk se to ale musí naučit, nedá se to přečíst z knížek. To cestování, mentální nastavení, aby si hráči řekli: Nejsem unavený, jdu do toho, rychle zregeneruji. To vše potřebujete prožít.“

Opavští si podobný zápřah vyzkoušeli před dvěma roky, kdy startovali v Lize mistrů.

„Nejsme nadšeni, že po včerejšku máme v poháru bilanci nula výher a čtyř porážek, ale v naší hře jsou dobré momenty,“ upozornil Czudek. „Doufám, že nynější těžké zápasy nás posunou v závěru ligy, v play off, že pohár bude přínosem nejen pro jednotlivce, ale i pro celý tým.“

Opavský křídelník Luděk Jurečka podotkl, že v Evropě je basketbal silovější. „I rozhodčí pouštějí více zákroků, takže nám trvá, než si na to zvykneme,“ dodal.

„Změna oproti naší lize je v rychlosti a agresivitě. Chvíli nám trvalo, než jsme se adaptovali, ale snad ještě nějaké utkání vyhrajeme,“ přeje si opavský křídelník Jakub Slavík.

Takže stojí za to hrát obě soutěže?

„Určitě,“ neváhá Czudek s odpovědí. „Je však potřeba hrát evropské poháry pravidelně. Čím více českých mužstev je bude hrát, tím více se hráči budou posouvat a projeví se to i v reprezentaci. Pokud nebudeme mít kontakt s Evropou, tak v domácí soutěži potřebné zkušenosti a dovednosti nenasbíráme.“

Jurečka řekl, že i přes únavu, která na ně doléhá, jim takové zápasy mohou jen prospět. „Víme, že se můžeme měřit i se silnými týmy.“

Kouč vidí velký rozdíl v rychlosti, individuálních činnostech, tvrdosti. „Naši soupeři mají výborné individuality. My můžeme nabídnout bojovnost a sehranost, protože jsme dlouho spolu. K tomu máme Mattiase Markussona, který nám pomůže pod košem doskoky,“ zmínil Czudek švédskou posilu. „Pořád jsme však v Evropě nováček, nemáme nějaké jméno. Bojujeme a získáváme zkušenosti.“

Hráči si zvykají i na rozhodčí

Rozdíl je i v posuzování zápasů rozhodčími. I tomu se opavští basketbalisté musejí přizpůsobovat. V české lize jsou arbitři úzkostlivější.

„Je to tak, v Evropě si musíme zvykat na tvrdší hru,“ potvrdil opavský křídelník Jakub Slavík. „Rozhodčí v evropském poháru nepískají lehké kontakty. V domácí lize se tak dostáváme do problémů s fauly, než se zase přizpůsobíme. Ale musíme si zvyknout a hrát dál. Hlavně si musíme dát pozor, abychom se nevyfaulovali,“ řekl Slavík.

„V evropských pohárech mi rozhodčí přijdou takoví klidnější. Vědí, že když něco písknou, tak mají pravdu,“ všiml si Luděk Jurečka.

Petr Czudek podotkl, že v poháru arbitři souboje pouštějí. „Pokud je hráč dobře postavený nohama, tak mu sudí nějaký ten zákrok odpustí. Musíme si zvyknout, že jejich přístup je jiný, a reagovat na to, hrát chytře. Měnit tempo a vědět, kdy můžeme přitlačit a kdy ne.