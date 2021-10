Padesátiny bez velkých oslav. Czudek spěchal vařit zázvorový čaj

To, že se Opavané v prvním poločase hodně trápili, jako by mu ani nechtěli dát k narozeninám dárek – výhru, ho nepřekvapilo.

„Protože ve středu jsme měli těžký zápas (ve FIBA Cupu s Benfikou Lisabon – pozn. red.), který šel do prodloužení a prohráli jsme ho,“ připomněl Czudek. „Bylo vidět, že to kluci mají v hlavách. Na druhou stranu Děčínští přijeli po tom, co v Ústí vyhráli derby a bylo jich plné hřiště. My jsme v první půlce občas tahali nohy, nebyli jsme schopni v útoku rychle zakončit a v obraně se rychle vrátit. Ale možná, když kluci viděli, že mám ty narozeniny, tak nechtěli ten den úplně pokazit.“

To potvrdil křídelník Luděk Jurečka. „Snad jsme mu nakonec tím suverénním vítězstvím dali dobrý dárek,“ usmál se Jurečka, který byl s 27 body, přičemž dal šest trojek, nejlepším střelcem zápasu.

Po utkání diváci stáli a skandovali Czudkovo jméno. „Bylo to fajn,“ děkoval jim Petr Czudek. „I v této covidové době přišlo hodně lidí, za což jsem rád. Užil jsem si to.“

Dokonce si v poslední čtvrtině vzal i jeden oddechový čas speciálně pro vystoupení opavských roztleskávaček. „Slíbil jsem jim, že se na ně konečně podívám, protože jinak se v timech věnuji mužstvu a nevidím, co nacvičily.“

A tak jim před stolem zapisovatelů fandil a tleskal. Jenže rozhodčí ho zahnal ke střídačce... „Bohužel,“ povzdechl si Czudek. „Neměl pro to cit, ale ani se nedivím.“

Někdejší reprezentant, několikanásobný mistr republiky s Brnem a Opavou a nynější úspěšný trenér národního mužstva a Opavanů dostal od nejvěrnějších příznivců dárkový koš. A od klubu sud piva.

Kdy padne?

„Tak to nevím, nemám termín oslavy. Tu velkou jsem posunul až bude po sezoně, takže uvidíme,“ odpověděl Petr Czudek. „Nějaké pivo ale v hale mám, jestli si kluci dají. Jenže zápasy teď jdou rychle za sebou, na nějaké slavení není prostor.“

Takže opravdu žádná oslava po sobotním duelu nebyla? „Možná si dám pivo, ale manželka je nemocná, takže budu spěchat domů vařit zázvorový čaj.“