Ústí angažovalo nechtěného Šišku. Ušijeme mu roli víc na tělo, slibuje šéf Hrubý

Třicetiletý Šiška začal sezonu v Pardubicích, stihl ale odehrát jen úvodních 8 utkání, v nichž v průměru dosahoval 8,9 bodu a 5,4 asistencí. Pak s ním nečekaný ligový odpadlík rozvázal smlouvu. „Já Ondru sleduju dlouhodobě a je to velice kvalitní hráč. O jeho formu nemám strach, podle mě měl v Pardubicích roli, která mu moc neseděla. My mu ji ušijeme víc na tělo,“ tvrdí Hrubý.

Mezi Ústím a Pardubicemi panuje letos čilý ruch, Beksa přetáhla Slunetě po její historické stříbrné sezoně trenéra Jana Šotnara, na sever se naopak stěhovali křídelník Josef Potoček a rozehrávač Tomáš Vyoral, kterým východočeský klub neprodloužil smlouvy. A nyní i Šiška, jehož si Pardubice v létě přivedly jako posilu z Brna.

„Je to spíš shoda náhod, že tady máme najednou víc hráčů, co působili v Pardubicích, nic bych v tom nehledal. Co se týká Ondry Šišky, trenér o něj velice stál, vše se dohodlo rychle. Jsem moc rád, že může nastoupit už proti Olomoucku,“ zve Hrubý na nedělní premiéru nové posily.