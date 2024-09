Basketbalové Olomoucko mění téměř vše, čtvrtfinálové ambice zůstávají

Že by se do jičínské extraligové kabiny jako aktivní hráč ještě vrátil? S tím brankář Filip Veverka před dvěma lety při svém odchodu do nižší německé soutěže už moc nepočítal.

Mohla vést 6:1 a 3:0. Zápas mi proklouzl, cítila jsem šanci, litovala Muchová

New York (Od našeho zpravodaje) Až do momentu, kdy vedla 6:1 a ve druhém setu měla brejkbol na 3:0, vypadalo vše báječně. Zdálo se, že Karolína Muchová nezadržitelně míří do finále tenisového US Open. Ale pak pokazila volej, ke...