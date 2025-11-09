Nymburk se v Ústí zapotil a zůstal stoprocentní. Písek složil Pardubice

Sluneta favorita dlouho trápila, do poslední čtvrtiny šel Nymburk za titěrného dvoubodového vedení. Ústí za burácení víc než sedmi stovek fanoušků táhl americký rozehrávač Nick Johnson, jen v prvním poločase nasázel 16 bodů. Nakonec byl s 26 body top střelcem zápasu.
Šířka a kvalita kádru účastníka Ligy mistrů se začala projevovat v poslední čtvrtině, v níž se dostal do desetibodového trháku. Přesto to bylo drama, Johnson a po něm Vyoral minutu před koncem přiblížili Ústí trojkami na dostřel pěti bodů. Když chyběla půlminuta, domácí se zmocnili míče, v jednom útoku netrefili pět ran, Potočkova šestá za tři se ujala a 5,8 sekundy před klaksonem svítilo na tabuli 83:85. Z trestných hodů rozhodl Shumate, proměnil oba a Nymburku zajistil náskok víc než jedné střely.
Brno prodloužilo ligovou neporazitelnost. Děčín zvládl drama, USK porazilo Slavii
„Těžký zápas, ubojovaný, dnes nešlo nic lehce, byl to souboj o každou pozici. A házelo se neuvěřitelné množství šestek, rozhodčí měli hodně přísný metr na obě strany. Každý dotyk znamenal faul, a pokud se nedokážeme rozběhnout, nejsme v rytmu,“ shrnul nymburský tahoun Vojtěch Hruban. „Výhru jsme urvali a soustředíme se na extrémně důležitý zápas s Albou Berlín ve středeční Lize mistrů.“
Na kahánku měl letos Nymburk hlavně v Pardubicích, kde vyhrál o dva body, v Ostravě o osm. Další vítězství už byla dvojciferným rozdílem, zápas v Ústí se mezi ně nezařadil.
„Asi všichni jsme cítili, že energie byla jiná než před týdnem se Slavií. Možná jsme měli na to, abychom zápas překlopili na naši stranu. Když budeme bojovat pořád jako dnes, i po porážce nám lidi zatleskají,“ uvedl ústecký trenér Tomáš Reimer. „Ale hráče pochválím, až ve středu vyhrajeme v Děčíně. Jsme jako den a noc.“
I domácí lídr Tomáš Vyoral tvrdil: „Měli jsme energii a nevím, proč některé zápasy ne. Hrát takhle pokaždé, tak nejsme tam, kde jsme. Nymburk má skvělý tým, my s ním dokázali běhat. S hrou můžeme být spokojení, snad nás to nakopne a stejně dobrý výkon předvedeme v Děčíně. Doufám, že v derby zvítězíme.“
Písek uštědřil Pardubicím třetí porážku z posledních čtyř utkání, vedl prakticky celý zápas.
Když se skloubí basket a jaderná fyzika. Neefektivní střely eliminuji, říká Grill
„Do poločasu jsme dostali 42 bodů, což je moc. Naopak ve druhé půli jsme utáhli šrouby v obraně a nakonec jsme to za velké podpory fanoušků dotáhli do vítězného konce. Rozhodl týmový výkon, protože jsme měli 27 asistencí, a to se pak hraje dobře,“ uvedl asistent píseckého trenéra Matěj Mach.
Hned 15 asistencí si připsal Vojtěch Sýkora, čímž stanovil nové sezonní ligové maximum. Domácímu rozehrávači jen těsně unikl triple double, neboť zaznamenal také 12 doskoků a devět bodů.
„Zápas se dá shrnout jednoduše. Domácí bojovali, což je vidět na statistických údajích - přeskákali nás o 20 doskoků, a to jsem v týmu soupeře kromě Svobody neviděl hráče, kteří by byli atletičtější nebo vyšší než naši. Bojovnost domácích zvítězila, což je náš problém, můj problém. Tým může mít talent, jaký chce, ale musí něčím bodovat, musí hrát s obrovským úsilím,“ řekl pardubický kouč Jan Šotnar.
Basketbalová Maxa liga mužů
10. kolo
Písek - Pardubice 87:78 (24:23, 46:42, 66:61)
Ústí nad Labem - Nymburk 83:87 (23:22, 44:45, 63:65)
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|Procenta
|1.
|Nymburk
|10
|10
|0
|975:763
|100
|2.
|Brno
|7
|7
|0
|700:548
|100
|3.
|Pardubice
|10
|6
|4
|938:803
|60,0
|4.
|Opava
|10
|6
|4
|929:832
|60,0
|5.
|Písek
|10
|6
|4
|876:880
|60,0
|6.
|Děčín
|9
|5
|4
|703:758
|55,6
|7.
|Ústí nad Labem
|10
|4
|6
|846:839
|40,0
|8.
|Olomoucko
|10
|4
|6
|707:775
|40,0
|9.
|Slavia Praha
|9
|3
|6
|707:821
|33,3
|10.
|Hradec Králové
|10
|3
|7
|750:888
|30,0
|11.
|Ostrava
|10
|2
|8
|838:881
|20,0
|12.
|USK Praha
|11
|2
|9
|855:1036
|18,2