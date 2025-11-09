Nymburk se v Ústí zapotil a zůstal stoprocentní. Písek složil Pardubice

Autor: ,
  21:48
S okousanými nehty, ale přece. Vítěznou šňůru v NBL natáhli basketbalisté Nymburka už na deset zápasů. Jubilejní zářez si obhájci titulu zapsali v neděli, kdy po thrilleru přehráli domácí energickou Slunetu Ústí nad Labem 87:83. V druhém zápase dne Písek přetlačil ve své hale Pardubice 87:78.
Jaromír Bohačík z Nymburka chytá míč během utkání se Slunetou Ústí nad Labem.

Jaromír Bohačík z Nymburka chytá míč během utkání se Slunetou Ústí nad Labem. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Ústecký Adam Pecháček v masce během utkání s Nymburkem.
Martin Kříž z Nymburku zakončuje v utkání se Slunetou Ústí nad Labem.
Ústecký kouč Tomáš Reimer smutní během zápasu s Nymburkem.
Tomáš Vyoral ze Slunety Ústí nad Labem je faulovaný pod košem v utkání s...
14 fotografií

Sluneta favorita dlouho trápila, do poslední čtvrtiny šel Nymburk za titěrného dvoubodového vedení. Ústí za burácení víc než sedmi stovek fanoušků táhl americký rozehrávač Nick Johnson, jen v prvním poločase nasázel 16 bodů. Nakonec byl s 26 body top střelcem zápasu.

Šířka a kvalita kádru účastníka Ligy mistrů se začala projevovat v poslední čtvrtině, v níž se dostal do desetibodového trháku. Přesto to bylo drama, Johnson a po něm Vyoral minutu před koncem přiblížili Ústí trojkami na dostřel pěti bodů. Když chyběla půlminuta, domácí se zmocnili míče, v jednom útoku netrefili pět ran, Potočkova šestá za tři se ujala a 5,8 sekundy před klaksonem svítilo na tabuli 83:85. Z trestných hodů rozhodl Shumate, proměnil oba a Nymburku zajistil náskok víc než jedné střely.

Brno prodloužilo ligovou neporazitelnost. Děčín zvládl drama, USK porazilo Slavii

„Těžký zápas, ubojovaný, dnes nešlo nic lehce, byl to souboj o každou pozici. A házelo se neuvěřitelné množství šestek, rozhodčí měli hodně přísný metr na obě strany. Každý dotyk znamenal faul, a pokud se nedokážeme rozběhnout, nejsme v rytmu,“ shrnul nymburský tahoun Vojtěch Hruban. „Výhru jsme urvali a soustředíme se na extrémně důležitý zápas s Albou Berlín ve středeční Lize mistrů.“

Na kahánku měl letos Nymburk hlavně v Pardubicích, kde vyhrál o dva body, v Ostravě o osm. Další vítězství už byla dvojciferným rozdílem, zápas v Ústí se mezi ně nezařadil.

Tomáš Vyoral ze Slunety Ústí nad Labem je faulovaný pod košem v utkání s Nymburkem.

Ústecký kouč Tomáš Reimer smutní během zápasu s Nymburkem.

„Asi všichni jsme cítili, že energie byla jiná než před týdnem se Slavií. Možná jsme měli na to, abychom zápas překlopili na naši stranu. Když budeme bojovat pořád jako dnes, i po porážce nám lidi zatleskají,“ uvedl ústecký trenér Tomáš Reimer. „Ale hráče pochválím, až ve středu vyhrajeme v Děčíně. Jsme jako den a noc.“

I domácí lídr Tomáš Vyoral tvrdil: „Měli jsme energii a nevím, proč některé zápasy ne. Hrát takhle pokaždé, tak nejsme tam, kde jsme. Nymburk má skvělý tým, my s ním dokázali běhat. S hrou můžeme být spokojení, snad nás to nakopne a stejně dobrý výkon předvedeme v Děčíně. Doufám, že v derby zvítězíme.“

Písek uštědřil Pardubicím třetí porážku z posledních čtyř utkání, vedl prakticky celý zápas.

Když se skloubí basket a jaderná fyzika. Neefektivní střely eliminuji, říká Grill

„Do poločasu jsme dostali 42 bodů, což je moc. Naopak ve druhé půli jsme utáhli šrouby v obraně a nakonec jsme to za velké podpory fanoušků dotáhli do vítězného konce. Rozhodl týmový výkon, protože jsme měli 27 asistencí, a to se pak hraje dobře,“ uvedl asistent píseckého trenéra Matěj Mach.

Hned 15 asistencí si připsal Vojtěch Sýkora, čímž stanovil nové sezonní ligové maximum. Domácímu rozehrávači jen těsně unikl triple double, neboť zaznamenal také 12 doskoků a devět bodů.

„Zápas se dá shrnout jednoduše. Domácí bojovali, což je vidět na statistických údajích - přeskákali nás o 20 doskoků, a to jsem v týmu soupeře kromě Svobody neviděl hráče, kteří by byli atletičtější nebo vyšší než naši. Bojovnost domácích zvítězila, což je náš problém, můj problém. Tým může mít talent, jaký chce, ale musí něčím bodovat, musí hrát s obrovským úsilím,“ řekl pardubický kouč Jan Šotnar.

Basketbalová Maxa liga mužů

10. kolo

Písek - Pardubice 87:78 (24:23, 46:42, 66:61)
Nejvíce bodů: Karlovský a Martin Svoboda po 17, Týml 15 - Bonham a Tůma po 16, Key 13

Ústí nad Labem - Nymburk 83:87 (23:22, 44:45, 63:65)
Nejvíce bodů: Johnson 26, Vyoral 18, Pecháček 14 - Feazell 16, Shumate 14, Hruban 12

Tabulka Maxa NBL
PořadíTýmZVPSkóreProcenta
1.Nymburk10100975:763100
2.Brno770700:548100
3.Pardubice1064938:80360,0
4.Opava1064929:83260,0
5.Písek1064876:88060,0
6.Děčín954703:75855,6
7.Ústí nad Labem1046846:83940,0
8.Olomoucko1046707:77540,0
9.Slavia Praha936707:82133,3
10.Hradec Králové1037750:88830,0
11.Ostrava1028838:88120,0
12.USK Praha1129855:103618,2
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Fanoušci mě zase milovali, smál se Chorý. K Plzni mám respekt, rád se sem vracím

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví se spoluhráči svůj gól proti Plzni.

Ačkoliv své dva góly proti bývalému týmu nijak zvlášť emotivně neslavil, z tribun celý zápas slyšel pískot a mnohdy i mnohem horší věci. „Jsem odolnej, spíš si to užívám, než abych byl naštvaný. Bylo...

9. listopadu 2025  22:26

Nymburk se v Ústí zapotil a zůstal stoprocentní. Písek složil Pardubice

Jaromír Bohačík z Nymburka chytá míč během utkání se Slunetou Ústí nad Labem.

S okousanými nehty, ale přece. Vítěznou šňůru v NBL natáhli basketbalisté Nymburka už na deset zápasů. Jubilejní zářez si obhájci titulu zapsali v neděli, kdy po thrilleru přehráli domácí energickou...

9. listopadu 2025  21:48

Formule 1 v roce 2025: program, výsledky, kde závody sledovat

Max Verstappen v úvodu vede Velkou cenu Kataru.

Mistrovství světa jezdců formule 1 v roce 2025 má na programu 24 zastávek. Závodit se bude ve stejných destinacích jako loni. Šampionát odstartoval 16. března Velkou cenou Austrálie. Program závodů,...

9. listopadu 2025  21:42

Sparta – Liberec 4:3P. Napínavá předehrávka, v prodloužení rozhodl Shore

Hráči Sparty se radují z vítězného gólu v prodloužení.

Ani v reprezentační přestávce extraliga nespala. V předehrávce 35. kola porazila Sparta hokejisty Liberce těsně 4:3 v prodloužení. V nastaveném čase pohlednou individuální akcí rozhodl kanadský...

9. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  21:26

O něco blíž titulu. Norris vyhrál v Brazílii, Verstappen se z boxů vyšvihl na pódium

Lando Norris na stupních vítězů s trofejí pro vítěze Velké ceny Brazílie.

Fanoušci formule 1 sledovali pozoruhodnou Velkou cenu Brazílie. Závod plný trestů i strategických rozhodnutí dovedl do vítězného konce Lando Norris a opět navýšil náskok na čele šampionátu. Druhý...

9. listopadu 2025  17:45,  aktualizováno  21:21

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

9. listopadu 2025  20:45,  aktualizováno  21:01

Šlágr v režii City, Haaland se přiblížil milníku. Villa nadělovala, Newcastle padl

Fotbalisté Manchesteru City se radují z trefy Erlinga Haalanda.

Hlavní tahák 11. kola anglické ligy se proměnil v jednoznačnou záležitost. Manchester City porazil Liverpool 3:0 a poskočil na druhé místo v tabulce, o čtyři body za vedoucí Arsenal. Obhájce titulu...

9. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno  20:11

Ostravské basketbalistky nezačaly dobře, ale KP Brno přeskákaly. Dařilo se cizinkám

Marina Ewodová z SBŠ Ostrava se tlačí kolem Kateřiny Galíčkové z KP Brno.

Basketbalistky SBŠ Ostrava v posledním utkání před reprezentační pauzou porazily v 8. ligovém kole KP Brno 74:71. Svěřenkyně trenérky Ivety Raškové si připsaly sedmou výhru v sezoně a vedou tabulku o...

9. listopadu 2025  19:51

Priske po další ztrátě: Neviděl jsem touhu po vítězství, musíme zase zažehnout oheň

Sparťanský kouč Brian Priske.

Nepovedený zápas s Teplicemi (2:2) hodnotil v době, než v Plzni začal ligový šlágr mezi domácí Viktorií a Slavií. To byla Sparta ještě v tabulce první. „Naše pozice je pořád dobrá, i když mohla být...

9. listopadu 2025  19:36

Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

1. listopadu 2025,  aktualizováno  9. 11. 19:16

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Triumf bez zaváhání. Švédové si na první akci Euro Hockey Tour poradili i s Finskem

Švédští hokejisté s trofejí pro vítěze Finských her.

Švédští hokejisté zvítězili na Finských hrách v Tampere nad domácí reprezentací 4:2 a ovládli turnaj bez ztráty bodu. Finové skončili třetí se stejným ziskem tří bodů jako druhé Česko a čtvrté...

9. listopadu 2025  19:07

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, jak hráli Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je za námi první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté se od od 6. do 9. listopadu předvedli na Finských hrách. V prvním utkání nestačili na Švédsko, neuspěli ani v sobotu, kdy padli...

9. listopadu 2025  15:10,  aktualizováno  18:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.