Sokolovský povýšil. Nymburk obnovil funkci sportovního ředitele

Zaniknout by ale neměl ani nedávný posun Ladislava Sokolovského na pozici sportovního ředitele. Bývalá dlouholetá opora Nymburka se do čerstvé role přesunula z postu šéfa mládežnické akademie.

„V akademii budu velet i dál,“ upřesňuje jedenáctinásobný český mistr. „Jen už nebudu mít tolik trenérských závazků. V tomhle směru si ponechám jen kategorii U11, abych s trénováním zůstal v kontaktu. Takže z toho řemesla úplně nevypadnu.“

Bývalý reprezentant kromě klubových povinností stíhá také působení u národního týmu do dvaceti let, jehož je koučem. S ním ho během léta čeká vrchol sezony.

„Je toho teď hodně, ale já se nikdy práci nebránil. Trpí hlavně rodina, i když už si tak trochu zvykla,“ uvedl Ladislav Sokolovský.

Ale zpět do Nymburka. V nejúspěšnějším českém klubu posledních let fungoval model se sportovním ředitelem naposledy v době, kdy tuto funkci zastával Michal Ježdík. Když pak odešel pracovat pro národní federaci, zvolil mistr jiné řešení. Nyní se tedy situace znovu mění.

„Trenér hledí na nejbližší zápasy, já jako sportovní ředitel bych měl koukat více do budoucnosti a hlídat střednědobou koncepci, rok, dva dopředu,“ popisuje Sokolovský svou vizi. „Chceme, aby čeští hráči tvořili kostru týmu, a byl bych rád, kdybychom měli v týmu nejvýše čtyři cizince. Věřím, že tomu tak bude i příští sezonu.“

Téhle strategii odpovídá dohoda s reprezentantem Vojtěchem Hrubanem, s nímž Nymburk prodloužil smlouvu o čtyři roky. „Čeští hráči u nás mají výborné podmínky, mohou hrát Champions League, kde se mohou ukázat v Evropě,“ podotkl Sokolovský.

Obrácená hierarchie

Zajímavé je, že pod trenérem Orenem Amielem působil přerovský rodák ještě jako hráč. A nyní vlastně bude jeho nadřízeným.

Liga mistrů Nymburk se v Lize mistrů utká ve skupině C s loňským finalistou Tenerife, dalším účastníkem Final Four Bambergem, dále s VEF Riga, řeckým Peristeri, tureckým Gaziantepem a také se dvěma týmy z kvalifikace. Rozhodl o tom los ve švýcarském Miesu. Nymburk bude hrát domácí zápasy v pražské hale Královka. Z kvalifikace vzejdou další soupeři ze soubojů mezi Nižním Novgorodem a vítězem duelu Prištiny s Legií Varšava a mezi Mornarem a lepším z dua Benfica Lisabon – Groningen. „Dostali jsme zajímavý mix jak atraktivních soupeřů, ať už se bavíme o Tenerife, nebo Bambergu, tak i exotických soupeřů, jako je Gaziantep, se kterými nemáme často možnost hrát. Samozřejmě to přináší komplikace s cestováním, ale od toho tu jsme, abychom si s tím poradili,“ uvedl manažer Nymburka Ondřej Šimeček.

„Komunikace je kvůli tomu pro mě trochu zvláštní,“ přiznává Sokolovský. „Vždycky jsme spolu ale vycházeli dobře a tak to bude i nyní, i když bych mu měl dělat oponenta. Kdybychom měli stejný pohled na věc, tak by to ani nemělo smysl.“

Těžkým úkolem pro celý sportovní úsek je nyní vytipování zahraničních posil. Aby mohl český šampion uspět i v Evropě, potřebuje v tomto směru trefit bingo.

„V uplynulé sezoně nám chyběl hráč typu Howarda Sant-Roose, Michaela Dixona nebo Dardana Berishy,“ jmenoval nový sportovní ředitel esa, která měl Nymburk na soupisce v nedávné minulosti. „Na tom se snažíme pracovat, abychom takovéto basketbalisty v příští sezoně měli. Je to ale alchymie.“

Klub má teprve krátce nového majitele, pod jehož vedením údajně navýšil rozpočet, tak aby mohl pozvednout své evropské ambice.

„Naším cílem je přiblížit se postupu do Final Four Ligy mistrů. I když se to někomu může zdát jako hodně namyšlený sen, tak v předchozích sezonách k tomu nebylo úplně daleko. V play off jsme vypadli vždy o jeden koš, a kdybychom postoupili, mohli jsme Final Four atakovat,“ řekl Sokolovský.

V nové roli hodlá čerpat i ze svých bohatých hráčských zkušeností. „Určitě se dokážu vcítit do hráčů a poznat, co od angažmá u nás očekávají, a umím posoudit, zda mu to nabízíme. Přivést někoho, kdo má jiná očekávání než my, to by nebylo dobré.“