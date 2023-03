Basketbalisty Nymburka posílil americký rozehrávač Gilyard ze Saigonu

„Dlouho jsme hledali hráče, který by byl schopen sám si vytvořit střelu a byl neustálou hrozbou pro obranu soupeře. A přesně to Evan Gilyard ukazoval v poměrně kvalitní Asean League, ale předtím i v NCAA. Věříme, že je tím dílkem, který nám chyběl do skládačky,“ uvedl v tiskové zprávě klubu trenér a sportovní manažer Nymburka Ladislav Sokolovský.

Nymburk kraluje domácí lize nepřetržitě od roku 2004, ale v tomto ročníku je po devíti porážkách z 29 zápasů v tabulce druhý za Brnem. Loni obměnil kádr, navíc po vyřazení v základní skupině Ligy mistrů odešli také rozehrávači Marek Klassen do ukrajinské Prometeje a Gerel Simmons do německého Bambergu. Přišel naopak český reprezentant Ondřej Sehnal z Braunschweigu.

Od 178 centimetrů měřícího Gilyarda si Nymburk slibuje řešení problémů s postupným útokem. Gilyard působil na univerzitách UTEP, New Mexico State a v ročníku 2021/22 hrál za Kansas City, kde byl s průměry 16,7 bodů a 3,3 asistence hlavní hvězdou týmu a patřil do nejlepší sestavy celé konference Summit. Poté, co nebyl draftován v NBA, neuspěl se snahou dostat se do týmu Windy City Bulls v G-League.

Se Saigonem Gilyard prohrál ve finále soutěž pro nejlepší týmy Jihovýchodní Asie s Hongkongem 1:2 na zápasy. Úspěch ve druhém utkání série zajistil svému týmu 41 body. V lize měl průměry 21 bodů, 5,5 asistence a 3,7 doskoků na zápas a dával v průměru 3,5 trojky. Úspěšnost trestných hodů měl 87 procent.