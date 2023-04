Autrey znovu mění tým. Posílil basketbalové mistry z Nymburka

Třiatřicetiletý rozehrávač či křídelní hráč působí v české nejvyšší soutěži od roku 2014. V minulosti hrál také za Jindřichův Hradec, Pardubice, Děčín a Ústí nad Labem. Z Děčína se zná s koučem Pavlem Budínským, který je nyní asistentem Ladislava Sokolovského v Nymburce.

„Hledali jsme ještě hráče, který by nám mohl v play off pomoci svými zkušenostmi, a těch má Lamb hodně. Dobře ho známe a víme, co od něj očekávat. Proto věříme, že nám do systému zapadne. Rozhodně od něj nečekáme, že bude rozdílovým hráčem, ale že tým doplní svými zkušenostmi, jak bude zrovna potřeba na pozicích jedna a dvě,“ řekl Sokolovský.

„V Nymburce jsem vždy chtěl hrát a možnost získat mistrovský titul je pro mě velká motivace. Přijmu jakoukoli roli, kterou po mně trenér bude chtít, a budu se ze všech sil snažit týmu pomoci v naplnění cíle,“ uvedl Autrey, který má v české lize průměr 15 bodů na zápas.

S nymburským týmem od pátku trénuje a nastoupit může už ve středu v Pardubicích v posledním kole nadstavbové části.