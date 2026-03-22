Kvůli účasti Nymburka ve čtvrtfinále Ligy mistrů se NBL prodlužuje o týden

Všechno pro evropský úspěch. Národní basketbalová liga mužů operativně prodloužila nadstavbovou část o jeden týden, aby se Nymburk nedostal do termínového tlaku kvůli čtvrtfinále Ligy mistrů. Česká soutěž tak potenciálně může skončit až v polovině června. Rozhodla o tom Soutěžní řídící komise Maxa NBL.
Martin Kříž z Nymburka zakončuje na koš Gran Canarie. | foto: Basketball Champions League

„Klubům patří poděkování za soudržnost a spolupráci, díky čemuž vznikla dohoda na tom, že v tuhle chvíli bude upřednostněna reprezentace českého basketbalu na velké evropské scéně,“ uvedl v tiskové zprávě Šimon Sedlařík, ředitel nejvyšší soutěže.

Důvodem je postup Nymburku do čtvrtfinále Ligy mistrů, v němž může proti Rytasu Vilnius poprvé v historii postoupit mezi nejlepší čtyřku soutěže. Sérii na dvě vítězství rozehraje český šampion v úterý 31. března nebo ve středu 1. dubna na palubovce soupeře. Odveta bude v úterý 7. dubna v Praze, případný rozhodující duel 14. nebo 17. dubna v Litvě.

„Byť to pro kluby přináší komplikace co se týče dostupnosti hal, dodatečných nákladů nebo faktu, že pro play off třeba budou muset počítat s jinými termíny než původně, dohodli jsme se společně, že Nymburku bude dán prostor na důstojné dohrání nadstavby NBL, čehož si cením,“ kvituje přístup klubů Sedlařík. „Nymburský tým se díky tomu bude moci kvalitně připravit na boj o postup do Final 4.“

Místo 11. dubna skončí nadstavbová skupina A1 o týden později, tedy 18. dubna – včetně derby Děčína s Ústím nad Labem. Dvanácté kolo A1 se většinově přesunulo z 1. dubna na 11. dubna. Kdo měl možnost, ponechal si původní termín, což se týká televizního utkání Ostravy s Pardubicemi. Musí se přesunout i dohrávka 2. kola mezi Nymburkem a Ústím, neboť by 8. dubna byla v kolizi s druhým zápasem čtvrtfinále Ligy mistrů.

Kluby ze skupiny A2, která nemá vliv na umístění ve skupině A1, své poslední, 12. kolo odehrají v původním termínu, tedy 11. dubna, a to zejména kvůli dostupnosti hal. Kvůli změnám se bude posouvat i start předkola play off, které bude na programu od 22. do 26. dubna.

Podle Sedlaříka k podobné situaci došlo v tomto rozsahu poprvé, ale dopředu se s ní nedalo počítat. Liga mužů nemohla odstartovat dříve kvůli EuroBasketu.

„A nemůžeme ani standardně naplánovat pozdější konec v červnu, protože jsou s tím spojené rozsáhlejší náklady pro kluby. Takže termínová listina byla daná a odsouhlasená podle aktuální situace a předloženého návrhu,“ vysvětlil šéf Maxa NBL. „Ten třeba podle původního návrhu termínové listiny Ligy mistrů počítal i s jinými termíny jejího Final 4 nebo čtvrtfinále. Pokud by se Nymburku podařil postup do Final 4, muselo by se improvizovat i se zápasy play off, s tím už ale máme zkušenosti z loňska, kdy jsme podobně museli řešit termíny utkání čtvrtfinále NBL mezi Nymburkem a Ostravou.“

Pronájem bytu 3+kk, 80m v RD
Pronájem bytu 3+kk, 80m v RD

Skalní, Rumburk - Rumburk 2-Horní Jindřichov, okres Děčín
10 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 104 522 nemovitostí

