Ústí pokračuje v krasojízdě ligou, Písek poprvé v sezoně zdolal vicemistra Brno

„Zápas jsme si vyhráli v prvním poločase, měli jsme pohodlný náskok, ale pak jsme trochu sešli z cesty,“ hodnotil ústecký kapitán Ladislav Pecka, který nastřílel 15 bodů. „Nechci říct, že jsme se na to vykašlali, spíš jsme mysleli, že to Ostrava už odevzdá, což se nestalo.“
Američan Nicholas Johnson přispěl k výhře 28 body, z toho 19 bodů dal z trestných hodů, kterých házel 24. Zápasu v hale Slunety přihlíželo 1 061 diváků, Ústí je oproti startu sezony k nepoznání. „Všechno to začalo příchodem Novozélanďana Davidsona, roztáhli jsme rotaci do víc frajerů. Forma graduje, máme tady MVP měsíce Vyorala a hrajeme dobře. Užíváme si to,“ řekl Pecka.
Zato hosté se mračili. „Udělali jsme několik hloupých chyb na začátku utkání, které Ústí potrestalo třemi těžkými střelami, což nás posadilo na zadek a byla z toho těžká porážka,“ tvrdil ostravský trenér Adam Choleva, jehož tým po prvním poločase ztrácel 36:63. „Zbytek no comment, všechno jsme si řekli mezi sebou o přestávce.“
K výhře Písku přispěl Kevin Týml 26 body a jediný bod mu scházel k vyrovnání osobního maxima. Poprvé od poloviny prosince se objevil v sestavě domácích klíčový rozehrávač Vojtěch Sýkora.
Za Brno nastoupila nová posila Keyshaun Langley, americký rozehrávač si připsal osm bodů. Brno prohrálo v lize potřetí z posledních čtyř utkání a jeho ztráta na vedoucí tandem Nymburk - Pardubice narůstá. Písek se přiblížil čtvrtému Děčínu.
Basketbalová Maxa liga mužů
1. kolo nadstavby, skupina A1
Písek - Brno 101:84 (24:27, 46:48, 70:58). Nejvíce bodů: Týml 26, Burda 20, Martin Svoboda 18 - Jelínek 19, Farský 17, Kejval 11.
Ústí nad Labem - Ostrava 105:82 (30:21, 63:36, 82:63). Nejvíce bodů: Johnson 28, Pecka 15, Vyoral 12 - Greer 20, Palyza 14, Cato 10.
Tabulka
|1.
|Nymburk
|22
|21
|1
|2217:1669
|95,5
|2.
|Pardubice
|23
|18
|5
|2131:1836
|78,3
|3.
|Brno
|23
|16
|7
|1997:1911
|69,6
|4.
|Děčín
|23
|14
|9
|1893:1938
|60,9
|5.
|Písek
|23
|13
|10
|2067:2056
|56,5
|6.
|Ústí nad Labem
|23
|12
|11
|2005:1958
|52,2
|7.
|Opava
|22
|11
|11
|1970:1891
|50,0
|8.
|Ostrava
|23
|9
|14
|2001:2069
|39,1