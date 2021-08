Pekárek debutoval za Pardubice: Souhra byla nad očekávání

„Bylo vidět, že jsme byli hladoví po basketbale, jelikož jsme dlouho nehráli,“ uvažoval Pekárek na klubovém webu.

V zápase proměnil čtyři ze šesti tříbodových pokusů, domácí navíc rychle vedli 16:3. „Intenzita byla vynikající od prvních minut,“ pochvaloval si Pekárek. „Tak, jak jsme začali, jsme víceméně dokázali pokračovat a drželi jsme tempo po celý zápas,“ dodal.

Walbrzychu loni jen těsně unikl postup do nejvyšší soutěže, když v pátém finálovém utkání podlehl Slupsku, proti Bekse ale Poláci neměli nárok. „Soupeř ve vší úctě neměl v obraně až takovou kvalitu, ale určitě je pozitivní, že jsme se hned v prvním utkání dokázali najít a v útoku si vyhovět,“ byl rád Pekárek.

Střelecky se prosadilo všech 12 pardubických hráčů, 11 z nich potom mělo alespoň jednu asistenci. „Řekl bych, že souhra byla nad očekávání dobrá. Dojmy jsou určitě pozitivní,“ říkal Pekárek.

Ten v zápase musel zaskakovat na pozici pivota, jelikož se večer před zápasem zranil Prokop Slanina a další „čtyřka“ Dantez Walton se k týmu připojí až tento týden. „Alternace na čtyřce mi nedělá problém. Už jsem tam ve své kariéře něco odehrál, takže jsem na to zvyklý. Není to tak, že bych se s někým přetlačoval pod košem, spíš hraju zvenku,“ popsal Pekárek.

Proti Walbrzychu jej ve střelecké disciplíně zdatně doplnila další pardubická posila Petr Šafarčík. Sedmadvacetiletý křídelník z Nymburka nasázel sedmnáct bodů. „Hlavně jsem rád, že přišli fanoušci, čehož si moc vážíme. Chtěl bych jim poděkovat, už se nemůžu dočkat, až začne sezona a bude plná hala,“ vzkázal Šafarčík.

Na to, že šlo o první zápas po dlouhé pauze, předvedla podle něj Beksa slušný výkon. „Byly tam momenty a pasáže, které vůbec nebyly špatné. Splňovaly přesně to, co bychom chtěli hrát,“ těšilo Šafarčíka.

V pátek v 17.30 v dalším přípravném zápase jeho tým vyzve jiný polský celek Slask Wroclaw.