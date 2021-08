Konec v Ústí? Vařilo se to ve mně delší dobu, přiznává basketbalový kouč

„Děčín byl velmi rychlý, s generálním manažerem Lukášem Houserem jsem mluvil hned první nebo druhý týden po mém konci v Ústí. Nebylo to však nic konkrétního, jen mi Lukáš řekl, že by Děčín měl zájem. Já jsem ale všechny nabídky, které mi postupně přišly, tak nějak nechal plavat, protože jsem sám nevěděl, co chci. Ale nakonec stejně vyhrál Děčín,“ líčí v rozhovoru pro klubový web Antonín Pištěcký.

Proč nakonec bitvu o úspěšného kouče vyhráli právě Válečníci?

„Dlouho jsem váhal, jestli se vrátím k mládeži, nebo zůstanu u chlapů. Dostal jsem dvě nabídky z nejvyšší soutěže. Jedna byla na asistenta trenéra, druhá věnovat se extraligové mládeži. Také jsem byl osloven týmem z nejvyšší ženské soutěže, přicházely i nabídky z mládežnických týmů. Ale nic z toho nedopadlo. Teď se nám narodil druhý prcek, takže jsem se nakonec rozhodoval tak, abych byl co nejvíce doma. I při téhle podmínce jsem měl asi tři možnosti, ale nakonec jsem kývl Děčínu.“

Jedním z důvodů bylo i to, že Pištěcký sám býval Válečníkem. „Hrál jsem tu čtyři sezony, s Robertem Landou a Jakubem Houškou jsem seděl v šatně. Na mé poslední dva roky přišel už i Kuba Důra, Lukáš Houser byl už tenkrát manažerem, znám se i s Honzou Koutem, kterého jsem trénoval. Jsem tady prostě jako doma. A perličkou je, že se potkávám s Tomášem Greplem, jehož si pamatuji jako sedmnáctiletý cucák. Vlezl jsem do šatny v Ústí, kde seděl Tomáš, tehdy český reprezentant a nejlepší hráč Ústí nad Labem. Takže kruh se uzavřel,“ usmívá se Pištěcký.

Když ale na přelomu ledna a února opouštěl Slunetu, do smíchu mu úplně nebylo. „Odchod od áčka rozhodně jednoduchý nebyl. Nebyla by to věc, která se stala ze dne na den. Můj odchod z pozice hlavního trenéra se ve mně vařil už delší dobu, protože tam byla řada věcí, která byla pro mě už přes čáru. Jednoho dne pak přišla třešnička na dortu. Nechci to detailněji rozebírat, ale v tu chvíli jsem si řekl, že už prostě u áčka pokračovat nebudu,“ vzpomíná.

Teď už se ale Pištěcký těší na novou roli v Děčíně, který získal statut Sportovního centra mládeže. „Budu jeho šéftrenérem, dopoledne navíc budu mít individuální tréninky s talentovanými hráči napříč všemi kategoriemi. Odpoledne se pak budu věnovat kategorii U19 a druhé lize mužů. Chci prostě co nejvíce času trávit na hřišti a pomáhat. Od toho jsem tady,“ plánuje Pištěcký.