Chris Paul míří do Phoenixu, Oklahoma City ze něj získá mimo jiné Rubia a Oubreho

Pětatřicetiletý Paul si v uplynulé sezoně vysloužil již podesáté nominaci do Utkání All Star a byl vybrán do druhé nejlepší pětky soutěže. V příštím ročníku NBA si dvojnásobný olympijský vítěz vydělá 41 milionů dolarů, na další sezonu má opci s platem 44 milionů dolarů. V minulosti hrál také za New Orleans, Los Angeles Clippers a Houston.

Podle nepotvrzených zpráv by měl Oklahomu opustit také německý rozehrávač Dennis Schröder, který má zamířit do mistrovského týmu Los Angeles Lakers výměnou za Dannyho Greena.