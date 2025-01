Cleveland zaváhal v NBA podruhé za sebou, ve festivalu trojek podlehl Philadelphii

9:38

Basketbalisté Clevelandu překvapivě v NBA prohráli s Philadelphií 129:132 a připsali si druhou porážku po sobě. Pro lídra soutěže to bylo teprve podruhé, co našel přemožitele dvakrát za sebou. Ve vyrovnaném utkání se mu stala osudnou šňůra soupeře 13:0 ve čtvrté čtvrtině. Sixers uspěli po sedmi porážkách. Naopak už pátou výhru v řadě má Memphis, doma přehrál New Orleans 139:126.