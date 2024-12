Reaves hrdinou Lakers. Výhru nad Golden State trefil vteřinu před koncem

Reaves svým vítězným košem proti Warriors zastínil výkon domácí hvězdy Stephena Curryho, který nastřílel 38 bodů a předvedl skvělý závěr. Warriors tři minuty před koncem prohrávali o deset bodů, ale pak Curry dal 13 bodů a osm vteřin před koncem vyrovnal na 113:113.

Jenže pak se obrana Golden State soustředila na to, aby nedostal přihrávku LeBron James, míč si vzal Reaves a v souboji jeden na jednoho bez výpomoci porazil bránícího Andrewa Wigginse. Dostal se přes něj a donáškou do koše zápas rozhodl.

Výhra je pro Lakers o to cennější, že už v první čtvrtině přišli o pivota Anthonyho Davise, který si poranil kotník. „Hrát bez Anthonyho je vždy těžké. Každý z nás musel ještě více zabrat, a to především v obraně. Kluci ale odvedli výbornou práci. Zvládli jsme to i proti týmu, který to umí v ofenzivě“ řekl LeBron James, který při svém rekordním devatenáctém utkání na Vánoce pomohl Lakers k výhře 31 body a 10 asistencemi.

LeBron James z LA Lakers zakončuje, brání Jonathan Kuminga z Golden State.

Boston po pondělní porážce s Orlandem nečekaně zaváhal i s Philadelphií, která potvrdila dobrou formu a uspěla pošesté z posledních osmi zápasů. Sixers táhl Tyrese Maxey s 33 body a 12 asistencemi. Joel Embiid v jednom ze svých nejlepších zápasů v sezoně přidal 27 bodů a výraznou pomocí bylo také sedm trojek a 23 bodů Caleba Martina.

Boston v poslední čtvrtině snížil až patnáctibodové manko na dva body pět vteřin před koncem. Jenže Embiid pak trefil oba trestné hody a sebral Celtics šanci na obrat. V dresu Bostonu se nejvíce dařilo Jaysonu Tatumovi s 32 body.

Joel Embiid (s míčem) z Philadelphie a Jaylen Brown z Bostonu.

O velký obrat se pokoušel i Dallas, který ve třetí čtvrtině prohrával doma s Minnesotou už o 28 bodů a navíc dohrával bez Luky Dončiče, který si ještě v prvním poločase natáhl sval. Mavericks už v té době prohrávali o 13 bodů a jejich manko ještě narostlo. Pak se ale nadechli k náporu vedeni Kyriem Irvingem, který dal 15 ze svých 39 bodů v poslední čtvrtině a táhl velkou stíhací jízdu.

Dallas se dotáhl dvě minuty před koncem na rozdíl jediné střely, ale pak Anthony Edwards dvěma přesnými střelami rozhodl o výhře Minnesoty. Celkem dal Edwards 26 bodů.

Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs tentokrát nezablokoval čistě Joshe Harta (3) z New York Knicks.

Ve velkou bitvu dvou individualit se změnil zápas mezi New Yorkem a San Antoniem, který nakonec vyhráli Knicks 117:114. Spurs sice držel Victor Wembanyama se 42 body a 18 doskoky, ale velkou konkurenci měl v Mikalu Bridgesovi, který nastřílel 41 bodů včetně dvou klíčových košů minutu před koncem. Více bodů ve vánočním zápase dal v dresu Knicks pouze Bernard King, který v roce 1984 nasbíral 60 bodů.

