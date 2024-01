Lillard zajistil v NBA Milwaukee výhru nad Sacramentem, uspěla i Minnesota

Utkání mezi Sacramentem a Milwaukee přineslo řadu velkých individuálních výkonů a akcí. Domantas Sabonis táhl hosty triple doublem za 21 bodů, 13 doskoků a 15 asistencí. Na triple double dosáhl i domácí Janis Adetokunbo s 27 body, 10 doskoky a 10 asistencemi. De`Aaron Fox v závěru normální hrací doby nájezdem srovnal skóre a poslal zápas do prodloužení.

Sestřih utkání Milwaukee – Sacramento:

Hlavní hvězdou byl však Lillard, jenž dal v prodloužení devět ze svých 29 bodů. A v závěru rychle předribloval hřiště, z plného běhu se zastavil dva metry za trojkou a přesnou střelou zařídil Milwaukee nejtěsnější vítězství. Opět tak ukázal, proč se mu přezdívá Dame Time, jelikož patří mezi hráče, kteří nejčastěji rozhodují v koncovce.

„Chtěl jsem vyhodit na Janise, ale k němu hned běželi dva hráči. Tak jsem si nahodil míč o Brooka Lopeze a hned jsem věděl, co udělám. Změnil jsem směr, abych měl dobrý výhled na koš. Byla to celkem pohodlná střela. Byl to prostě zápas, který jsem nechtěl, aby skončil porážkou. Takhle je z toho výhra proti dobrému týmu,“ radoval se Lillard.

„Nejprve nám v normální hrací době vzali výhru, ale my si ji pak zas vzali zpět. Když soupeř vedl v prodloužení o šest bodů, bylo by snadné hodit ručník a vzdát to, ale to není nic pro moje hráče. Zabojovali a je z toho jedno z našich nejlepších vítězství v této sezoně,“ dodal kouč Milwaukee Adrian Griffin.

Oba týmy měly čtyři hráče s více než dvaceti body. Na straně Sacramenta to kromě Sabonise byli také Kevin Huerter s 26 body, Malik Monk s 28 a Fox, který jich zaznamenal 32. Milwaukee vedle Adetokunba a Lillarda vedli Malik Beasley s 23 body a náhradník Bobby Portis (22).

Čtyři dvacetibodové střelce měli také Phoenix a Denver. Phoenixu pomohli k výhře 127:116 nad Portlandem. Grayson Allen měl 20 bodů, Kevin Durant 21, Bradley Beal 23 a Devin Boooker 34. Denver při výhře nad Indianou táhli Aaron Gordon s 20 body a Michael Porter, Jamal Murray a Nikola Jokič s 25 body. Jokič k tomu přidal 12 doskoků a 9 asistencí.

Sestřih utkání Portland – Phoenix:

Minnesota vedla nad Clippers už o 17 bodů, ale v poslední čtvrtině dovolila soupeři zápas zdramatizovat šňůrou 20:6. Clippers tak snížili minutu před koncem na 100:103. Pak ale podržel Minnesotu pivot Rudy Gobert, který se celý zápas trápil s trestnými hody, nicméně v klíčovou chvíli proměnil čtyři za sebou a Timberwolves už výhru uhájili. Gobert k tomu přispěl 15 body a 18 doskoky, nejlepším střelcem byl s 33 body Anthony Edwards.