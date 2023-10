Lillard se v Milwaukee uvedl výhrou a 39 body, v NBA uspěli i Lakers

Lillard si zvyká na nový klub po 11 letech v Portlandu. „Cítil jsem se jinak. Není to tak, že přijdu do haly, kde znám každého zaměstnance a poznávám i fanoušky, kteří sedí stále na stejných místech. Ale začíná si to sedat. Přišel jsem vyhrávat,“ řekl americký kanonýr, jenž proměnil všech 17 trestných hodů.

S 23 body a 13 doskoky přispěl k výhře Janis Adetokunbo a se stal klubovým rekordmanem v počtu proměněných střel z pole: Kareema Abdul-Jabbara překonal o tři koše a má jich 5905. Philadelphii ještě chyběl James Harden, jenž si chtěl od léta vynutit výměnu. Debut nevyšel kouči Nicku Nursemu, který přišel k Sixers po minulé sezoně z Toronta.

Lakers, šampiony z „covidové“ sezony 2019/20, dovedl k vítězství nad Phoenixem Anthony David s 30 body a 13 doskoky, LeBron James nasbíral 21 bodů, 9 asistencí a 8 doskoků. Do poslední čtvrtiny přitom losangeleský klub vstupoval se ztrátou 12 bodů. Suns nebylo nic platných 39 bodů a 11 doskoků Kevina Duranta. Ten v historickém žebříčku střelců NBA o dva body přeskočil Hakeema Olajuwona a s 26.949 body je na 12. příčce. Jako jediný z Top 20 střelců však odehrál méně než 1000 utkání (988).