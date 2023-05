Brunson dovedl New York k výhře, vyřazení odvrátili i basketbalisté Golden State

Stejnou porci minut jako Brunson zvládl Quentin Grimes a zůstal na osmi bodech. Brunsonovi sekundovali s 26 body a sedmi doskoky RJ Barrett a s 24 body Julius Randle. „S koučem jsme se vůbec nebavili,“ komentoval Brunson svůj neobvyklý herní čas. „Prostě jsme oba udělali, co bylo potřeba.“

Knicks udrželi šanci na první finále konference od roku 2000. Vedli až o 19 bodů, ačkoli první čtvrtinu prohráli 14:24. Pomohli si 50 doskoky (hosté měli 34), a tak jim ani nevadilo 19 ztracených míčů a 11 zahozených šestek ze 40.

Sestřih zápasu New York Knicks - Miami:

Lídrem Miami byl Jimmy Butler s 19 body, devíti asistencemi a sedmi doskoky, ale po 42 bodech v minulém utkání vyslal proti těsné obraně pouze 12 střel. „Nezáleží na tom, jestli dám 40, 50 nebo 19 bodů, vždy musíme střílet tak, abychom vyhráli. Když dám deset a my vyhrajeme, vůbec to nebude problém,“ řekl.

Stejně jako New York snížili v sérii na 2:3 hráči Golden State. V domácí hale vedli nad Lakers až o 18 bodů a náskok dovedli k jasné výhře. Warriors měli převahu na doskoku (48:38), obzvlášť poté, co pivot Lakers Anthony Davis musel do šatny po úderu do hlavy od Kevona Looneyho.

Sestřih zápasu Golden State - LA Lakers:

Golden State zdobila skvělá ofenziva: 70 bodů v prvním poločase proti Lakers je nejlepším výsledkem od roku 2000, kdy jim dal jen o bod méně Phoenix. Warriors stříleli s úspěšností přes 51 procent, jejich lídry byli Stephen Curry s 27 body a Andrew Wiggins s 25. Draymond Green měl double double za 20 bodů a 10 doskoků. Za hosty připsal 25 bodů a devět doskoků LeBron James.

Obě série o postup do ligového semifinále budou pokračovat v noci na sobotu na Floridě a v Los Angeles. Lakers doufají, že dodrží tradici, protože James ještě nikdy neprohrál sérii, v níž vedl se svým týmem 3:1.