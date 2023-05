Basketbalisté Lakers a Miami mají v play off NBA postupový mečbol

Obhájci titulu Warriors po většinu utkání vedli, a to až o 12 bodů, klíčovou poslední čtvrtinu nicméně prohráli jasně 17:27. Lakers trefili jen šest z 25 trojek, naopak ale proměnili všech 20 šestek. Hráči Golden State měli v posledních devíti sekundách možnost vyrovnat, jenže dvakrát ztratili míč a ani nevystřelili.

Vítěze táhl LeBron James s 27 body a devíti doskoky, byť trefil jen 10 z 25 střel. Solidní výkon předvedl i Anthony Davis, jenž ke 23 bodům doskočil 15 míčů a zaznamenal i tři zisky. Austin Reaves nastřílel 21 bodů, Loonie Walker 15. Po jeho koši necelé dvě minuty před koncem šli Lakers definitivně do vedení.

Sestřih zápasu LA Lakers - Golden State:

Walker nastřílel všech 15 bodů ve čtvrté části a v tomto úseku hry tak nasbíral jen o dva body méně než celý tým soupeře. Na druhé straně zaznamenal Curry triple double, přičemž už v polovině zápasu měl na kontě 17 bodů, po sedmi doskocích i asistencích a tři zisky, což dokázal v historii kromě něj jen James.

Na druhou stranu ale elitní střelec Warriors proměnil proti těsné obraně pouze 12 z 30 střel včetně tří ze 14 trojek. Currymu sekundoval Andrew Wiggins se 17 body, 15 bodů nastřádal Gary Payton II. Curryho parťák Klay Thompson zůstal jen na devíti bodech. Páté utkání se hraje v San Franciscu ve středu.

Do vedení 3:1 se dostalo také Miami, které doma porazilo New York i podruhé, tentokrát 109:101. Hvězdou duelu, ve kterém Heat po většinu klání vedli, nejvíc až o 11 bodů, byl opět Jimmy Butler, jenž k 27 bodům nasbíral za 41 minut 10 asistencí, šest doskoků, tři zisky a dvě zablokované střely.

Sestřih zápasu Miami - New York:

„Je skvělé, že jsme dokázali ubránit domácí hřiště, ale všichni víme, že to hlavní nás teď čeká v New Yorku,“ upozornil trenér Heat Erik Spoelstra. „Práce stále není hotová, ale jsme rozhodně schopni to zvládnout,“ řekl Butler. Tomu sekundoval s 23 body a 13 doskoky za 38 minut pivotman Bam Adebayo.

S 32 body a 11 asistencemi vedl Knicks Jalen Brunson, jenž trefil mimo jiné 10 z 11 šestek, 24 bodů nastřílel RJ Barrett a 20 bodů a devět doskoků přidal Julius Randle. „K vítězství v sérii musíte vyhrát čtyřikrát. Soustředíme se na příští zápas,“ řekl trenér Knicks Tim Thibodeau.