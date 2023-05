Harden rozjásal Philadelphii vítěznou trojkou, Denveru nestačilo ani 53 bodů Jokiče

Výsledky Philadelphie ve čtvrtfinále ani tak nestojí na výkonech nejužitečnějšího hráče sezony Joela Embiida jako na Hardenovi. V úvodním duelu zařídil výhru 45 body, v dalších dvou se neprosadil a Sixers prohráli, ale v neděli měl populární vousáč opět dobrý den a byla z toho znovu výhra. Embiid mu sice výrazně sekundoval s 34 body a 13 doskoky, ale byl to Harden, kdo v klíčových chvílích držel Sixers nad vodou a nedovolil Bostonu třetí výhru za sebou.

Sestřih zápasu Philadelphia - Boston:

Domácí promanili vedení o 16 bodů a dvě minuty před koncem šel do pětibodového náskoku Boston. Pak ale Harden dvěma koši zařídil remízu a poslal zápas do prodloužení. V něm pak trefil 19 sekund před koncem vítěznou trojku a Sixers už se ubránili „Dnes to pro nás byl zápas o všechno. Kdybychom prohráli, tak už to těžko budeme otáčet. Prostě jsem chtěl za každou cenu vyhrát,“ řekl Harden.

James Harden (vlevo) z Philadelphie a Jaylen Brown z Bostonu.

Inspiroval ho přeživší z únorového útoku na univerzitu Michigan State John Hao. Toho tehdy pachatel postřelil a Hao zůstal ochrnutý. Harden si s ním od té doby často psal a pozval ho na zápas, až bude schopen dorazit. A právě v neděli byl Hao na tribuně a Harden mu výhru věnoval. „Je neuvěřitelně silný a dokázal se vrátit do života. A já cítil jako povinnost mu výhrou udělat radost a dostat úsměv na jeho tvář. Nechtěl jsem před ním prohrát,“ dodal Harden.

Za Boston nasbíral 24 bodů a 18 doskoků Jayson Tatum. Jaylen Brown přidal 23 bodů, ale po zápase se zlobil sám na sebe, že nechal Hardena při rozhodující střele v rohu hřiště volného a šel zdvojit Embiida pod koš. „Je to moje chyba. Beru za to plnou odpovědnost. Byl to risk ve špatnou chvíli,“ připustil Brown.

Sestřih zápasu Phoenix - Denver:

Souboj mezi Denverem a Phoenixem byl přehlídkou hvězdných výkonů velkých jmen, ale ve skutečnosti zápas rozhodli náhradníci. Lavička Suns totiž se 40 body jasně přehrála trojici rezervistů Denveru, kteří dohromady dali jen 11 bodů. Zazářil zejména Landry Shamet, který dal pět trojek a 19 bodů. Dobrý výkon předvedl i náhradní pivot Jock Landale, s nímž na hřišti Suns vyhráli o 16 bodů.

Devin Booker z Phoenixu se snaží přelstít Nikolu Jokiče z Denveru.

Nejlepší střelec play off Devin Booker přidal k 36 bodům 12 asistencí, Durant si připsal i 11 doskoků. Jejich výkony ale dokázali dorovnat hvězdní hráči soupeře Jamal Murray s 28 body a zejména Jokič, který si 53 body vytvořil osobní rekord.

Jokič se ale do statistik také zapsal technickou chybou. Ve druhé čtvrtině šel pro míč mezi diváky, kde seděl i majitel Suns Mat Ishbia. Ten chytil balon a Jokič se s ním začal o něj přetahovat. Nakonec Ishbia skončil na zemi a srbský pivot dostal trest. „Fanoušci na mě sáhli jako první. Liga by nás přeci měla chránit. Já věděl, kdo to je, ale v tu chvíli je to přeci jen fanoušek, ne?“ reagoval Jokič. „Náš majitel nám zařídil plusový bod,“ řekl se smíchem Booker.