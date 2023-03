Sešup Dallasu pokračuje, Dončičových 40 bodů proti Charlotte nestačilo

Dallas prohrál první čtvrtinu 16:30 a v zápase měl manko až 19 bodů. „Není dobré, že jsme si dva zápasy s Hornets nechali utéct. Musíme přijít na to, jak tenhle náš sešup zastavit,“ uvedl trenér Jason Kidd. „Je to frustrující, obzvlášť s týmem, který máme,“ prohlásil rozehrávač Kyrie Irving, který dal 18 bodů.

V poslední části se Dallas po Dončičově šesté trojce dostal dokonce do vedení, ale na celkový zvrat už neměl sílu. Dončičovi hrozí, že kvůli 16. technické chybě v sezoně nebude hrát příští zápas s Indianou.

Sestřih zápasu Charlotte vs. Dallas:

Charlotte vedl Gordon Hayward s 22 body, 21 bodů a 12 doskoků nastřádal P.J. Washington a 15 bodů a 16 doskočených míčů zaznamenal Mark Williams. Hornets vládli na doskoku (58:37), v útoku doskočili 14 míčů oproti třem Dallasu.

Po 13 utkáních se do sestavy Lakers vrátil LeBron James, který odložil doporučovanou operaci, aby mohl dokončit sezonu. Devatenácti body a osmi doskoky ale porážce s Bulls nezabránil. Teprve podruhé v kariéře nastoupil čtyřnásobný šampion NBA do utkání z lavičky. První zápas coby náhradník absolvoval v roce 2007 a v neděli přerušil 1313 zápasů trvající sérii startů v základní pětce.

Sestřih zápasu LA Lakres vs. Chicago:

„Viděli jste sami, jak rychle se vrátil do rytmu a dokázal si načasovat kroky, zakončovat a podobně. Je to zkušený hráč, který se dovede dobře připravit,“ řekl trenér Lakers Darvin Ham. Jamesovi pomohli Troy Brown Jr. a Malik Beasley s 18 body, ale na rozjeté Chicago, jež vedlo až o 21 bodů, to nestačilo.

Bulls vedl Zach LaVine s 32 body, 17 bodů a 10 asistencí nasbíral DeMar DeRozan. Jejich tým uspěl posedmé z posledních devíti utkání a dostal se na desátou příčku Východní konference s bilancí 36-38. Lakers jsou na Západě devátí a mají náskok jednoho utkání na Dallas.

Třetí vítězství za sebou vybojovalo Orlando, které doma zdolalo 119:106 Brooklyn. Z osmi dvouciferných střelců Magic dal nejvíc bodů 21 Anthony Cole. Za hosty nastřílel Mikal Bridges 44 bodů. Nedařilo se Spenceru Dinwiddiemu, jenž zůstal na dvou bodech, když netrefil ani jednu z 11 střel z pole. Nets zůstávají na šesté příčce Východní konference, Orlando je třinácté.

Sestřih zápasu Orlando vs. Brooklyn:

Cleveland si jako čtvrtý tým ve východní části ligy zajistil účast play off po vítězství 108:91 nad Houstonem. Cavaliers si zahrají vyřazovací boje poprvé od roku 2018. V utkání je vedl Jarrett Allen s 24 body a 14 doskoky, Donovan Mitchell přispěl 22 body. Za Rockets, kteří jsou nejhorším týmem Západu, nastřílel 30 bodů Jalen Green.

Sestřih zápasu Cleveland vs. Houston:

Ja Morant poprvé po vypršení trestu za pózování se zbraní nastoupil v základní sestavě Memphisu a 27 body mu pomohl k výhře 123:119 v Atlantě. Domácím nestačilo 28 bodů a 10 asistencí Trae Younga. Vít Krejčí za Hawks nehrál.