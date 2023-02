Krejčího první letošní koš Atlantu nespasil, Boston přestřílel Detroit

Atlanta v utkání s Knicks ani jednou nevedla, soupeř ji drtil z rychlých protiútoků (30:11) či při střelbě trojek (14:5) a prohrávala až o 25 bodů. Krejčí vedle letošního premiérového střeleckého zápisu stihl zaznamenat ještě doskok a asistenci. Na dvacetibodovou hranici dosáhl pouze De’Andre Hunter, hosty táhli za triumfem Julius Randle s 28 body či Jalen Brunson s 25 body a 11 asistencemi.

Sestřih zápasu New York vs. Atlanta:

K výhře Bostonu přispěl výraznou měrou Jayson Tatum, který nastřílel 38 bodů, doskočil devět míčů a přidal sedm asistencí. Celtics stále postrádají Jaylena Browna, po devíti vynechaných zápasech se ale do sestavy vrátil Marcus Smart. „Hodně nám chyběl, konkrétně to potěšení, které do hry přináší,“ pochvaloval si trenér Joe Mazzulla univerzální výkon Smarta, který zaznamenal 9 bodů, 7 doskoků a po 6 asistencích i získaných míčích.

Sestřih zápasu Boston vs. Detroit:

Boston před pauzou pro Utkání hvězd vyhrál pět ze šesti zápasů a vede ligu s bilancí 42-17. Detroit uzavírá pořadí Východní konference, jeho nejlepším střelcem proti Celtics byl Bojan Bogdanovič s 28 body.

Mikal Bridges osobním rekordem 45 bodů pomohl Brooklynu k výhře 116:105 nad Miami. Hráč, který nedávno přestoupil z Phoenixu a čtyřicetibodovou hranici překonal poprvé v kariéře, přidal také 8 doskoků a 5 asistencí. Nets do závěrečné čtvrtiny vstupovali s hubeným náskokem tří bodů, i díky 17 Bridgesovým bodům ji ale ovládli 33:25.

Sestřih zápasu Brooklyn vs. Miami:

Charlotte Hornets porazili San Antonio 120:110 a připravili hostujícím Spurs už čtrnáctou porážku v řadě. Zářil LaMelo Ball: zaznamenal triple double za 28 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí a v 21 letech a 177 dnech se stal druhým nejmladším hráčem, jenž ve všech třech těchto statistikách dosáhl čísla 1000. Dříve to stihl jen LeBron James.

Sestřih zápasu Charlotte vs. San Antonio:

Dallas bez Kyrieho Irvinga prohrál 109:118 s lídrem Západní konference Denverem navzdory 37 bodům Luky Dončiče. Nuggets měli hlavní oporu v Nikolovi Jokičovi, který si připsal triple double za 14 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí.

Sestřih zápasu Denver vs. Dallas: