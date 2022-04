Denver je v play of NBA. I po ráně loktem ho k výhře nad Memphisem dotáhl Jokič

Denver táhl za výhrou nad Memhisem tradičně srbský pivot Nikola Jokič, který zaznamenal 35 bodů, 16 doskoků a 6 asistencí. Stal se zároveň prvním hráčem v historii NBA, který v jedné sezoně nasbíral 2000 bodů, 1000 doskoků a 500 asistencí.

Sestřih zápasu Denver vs. Memphis:

Jokič přitom hned v první minutě zápasu dostal neúmyslně loktem do hlavy a kvůli krvavé ráně musel být ošetřován a dohrávat s ovázanou hlavou. Přesto dokázal být opět hlavní hvězdou svého týmu. Proti druhému celku Západní konference zařídil pro Denver až třicetibodové vedení.

„Boj o cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony vlastně ani není bojem. Tady je naprosto jasno,“ naznačil trenér Denveru Michael Malone, že očekává, že jeho svěřenec obhájí cenu MVP. „Neříkám, že tu nejsou další skvělí hráči, ale to, co předvádí Nikola, je prostě neskutečné,“ dodal.

Výhra Denveru rozluštila poslední tajenku. Už je jasno o všech postupujících do play off i do předkola, kam putuje Minnesota. Té nestačil ani nový osobní rekord Edwardse, který sahal po překonání padesátibodové hranice, ale v závěru několikrát minul. I tak 49 bodů je druhý nejlepší výkon hráče Minnesoty v této sezoně. Pouze Karl-Anthony Towns dal před měsícem dokonce 60 bodů.

Obhájci titulu Milwaukee Bucks zvítězili 127:121 nad Bostonem a posunuli se na druhé místo Východní konference. Zároveň rozhodli o tom, že Miami půjde do play off z první příčky Východu. Na výhře Bucks se 29 body podíleli Janis Adetokunbo a Jrue Holiday.

Sestřih zápasu Milwaukee vs. Boston:

Toronto potvrdilo dobrou formu výhrou 119:114 nad Philadelphií, se kterou se může potkat v play off. Hlavní hvězdou byl Pascal Siakam; zaznamenal triple double za 37 bodů, 11 doskoků a 12 asistencí.

Při výhře Charlotte 129:101 nad Orlandem byli vyloučeni hned tři hráči. Při strkanici ve čtvrté čtvrtině byli nejaktivnější Robin Lopez, Admiral Schofield z Orlanda a Montrezl Harrell z Charlotte a sudí je proto z utkání vyřadili.