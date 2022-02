Satoranský se v NBA stěhuje. New Orleans jej posílá do Portlandu

V dresu Pelicans se třicetiletý rozehrávač Satoranský vůbec nechytil. Hrával průměrně jen lehce přes 15 minut na zápas, v posledních zápasech už ani nenastupoval.

Naposledy za New Orleans nastoupil 25. ledna, na palubovce Philadelphie však nezaznamenal ani jediný bod.

Ústřední postavou výměny, která čítá celkově sedm hráčů, je C.J. McCollum. Ten všech svých dosavadních devět sezon v NBA strávil v Portlandu, kde tvořil údernou dvojici s hvězdným Damianem Lillardem.

C. J. McCollum (vpravo) z Portland Trail Blazers a Stephen Curry z Golden State Warriors sledují unikající míč.

Trail Blazers ovšem čekají na úspěch marně, a tak se rozhodli pro razantní změnu. Do týmu kromě Satoranského přichází i talentovaný Nickeil Alexander-Walker, bojovník Josh Hart a brazilský mladík Didi Louzada. K tomu od Pelicans obdrží výběr v prvním kole draftu a dvě volby v kole druhém.

Opačným směrem pak putuje zmíněný McCollum, kterého doplní defenzivní specialista Larry Nance Jr. a Tony Snell, jenž je známý především tím, že se před čtyřmi lety v zápase proti Utahu za odehranou půlhodinu vůbec nezapsal do statistik. Nulu nasbíral v kolonce bodů, asistencí, doskoků, zisků i bloků.

Adrian Wojnarowski @wojespn Full trade, per sources: Blazers: Josh Hart, Tomas Satoransky, Nickeil Walker-Alexander, Didi Louzada, 2022 protected first-round pick, two second-round picks. Pelicans: CJ McCollum, Larry Nance, Tony Snell. oblíbit odpovědět

Pro Satoranského může jít o vysvobození, jenže ani v Portlandu se nedá čekat, že by bylo jeho vytížení výrazné. Neohroženou jedničkou na pozici rozehrávače je dlouhodobě Lillard, tvář organizace. V polovině ledna však prodělal operaci a na neurčito se ocitl mimo hru.

V posledních zápasech tak rozehrávačský post okupoval primárně mladý Anfernee Simmons, jemuž kryl záda Dennis Smith Jr. Právě s bývalým hráčem New Yorku, Dallasu nebo Detroitu by měl Satoranský zápolit o odehrané minuty, než se Lillard vrátí do sestavy.

Paradoxně proti Portlandu odehrál český basketbalista jedno ze svých nejhorších utkání v probíhající sezoně. Během necelých jedenácti minut nezískal žádný bod, pouze po jedné asistenci a ztrátě.

Tomáš Satoranský (vlevo) z New Orleans Pelicans útočí v zápase s Orlando Magic, dohnat ho zkouší Admiral Schofield.

Satoranský se v zámoří přesouvá potřetí v kariéře. Po třech sezonách ve Washingtonu podepsal v létě 2019 smlouvu s Chicagem. Během prvního ročníku nastupoval za Bulls pravidelně v základní sestavě, v tom následujícím už z ní ovšem vypadl.

Loni v srpnu pak byl součástí kompenzace za přesun Lonza Balla, kterého si Chicago vyhlédlo jako jeden ze stavebních kamenů nově vznikajícího týmu. Satoranský na jihu Spojených států ovšem neoslnil. V základu nastoupil jen třikrát, navíc jeho minutáž byla obvykle mizerná. Na začátku ledna pak zmizel z rotace úplně.