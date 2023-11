Vždyť jí je jen patnáct. Sezonu basketbalistů Oklahoma City hatí skandál

I v Česku by z toho byl skandál, ale aspoň by se vyhnul oplétačkám se zákonem. Pokud by znal Josh Giddey aspoň legislativu své rodné Austrálie, něco takového by si ani doma nedovolil. Natož ve Spojených státech. Čerstvě jedenadvacetiletý basketbalista Oklahoma City Thunder měl údajně sexuální styk s teprve patnáctiletou dívkou. A je z toho logicky průšvih první kategorie.