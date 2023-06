Pivot Porzingis jde v NBA z Washingtonu do Bostonu, Smarta získal Memphis

Porzingisův odchod z Washingtonu znamená další krok v přestavbě kádru Wizards, který už opustil Bradley Beal, jenž odešel do Phoenixu. Kyle Kuzma odmítl uplatnit opci. Poté, co Washington podruhé za sebou nepostoupil do play off, nový prezident klubu Michael Winger pracuje na zásadních změnách v mužstvu.

Boston bude čtvrtým Porzingisovým klubem v NBA. Čtvrtý hráč draftu z roku 2015 začínal v New York Knicks, pak nastupoval za Dallas a od loňského února za Washington. V uplynulém ročníku měl průměr 23,2 bodu na zápas, nejlepší v kariéře.

Devětadvacetiletý Smart má za sebou devět sezon v Bostonu, s kterým byl loni ve finále.