Brooklyn je ve čtvrtfinále NBA, obhájci Lakers jsou krok od vyřazení

Boston držel naději na prodloužení série jen v úvodní čtvrtině, kdy vedl, ale v jejím závěru se do vedení dostal Brooklyn šňůrou 9:0 a už ho nepustil. Staral se o to zejména James Harden,který zaznamenal triple double za 34 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. Kevin Durant měl 24 bodů a Kyrie Irving 25 bodů.

Sestřih utkání Brooklyn vs. Boston:

„Nestává se často, že by tři z nejlepších střelců, kteří kdy hráli tuhle hru, byli spolu v jednom týmu. Ale to nám samo osobě výhru nezajistí. Víme, že musíme makat a to bylo vidět,“ řekl Irving. „Teď si hlavně užíváme to, že můžeme hrát spolu, protože v sezoně se nám to kvůli zraněním mockrát nepovedlo. Je skvělé, že první kolo máme za sebou a teď se těšíme na výzvu v podobě Milwaukee,“ dodal Harden.

Do velkých problémů se dostávají Lakers, kteří ve Phoenixu nastoupili bez zraněného Anthonyho Davise a hodně se trápili v útoku. Za poločas dali jen 36 bodů a Phoenix toho maximálně využil, když do kabin šel s náskokem 30 bodů. Oba celky už pak spíše šetřily své opory na další zápas, ve kterém už se může rozhodnout o postupujícím.

Sestřih utkání Phoenix vs. LA Lakers:

V něm budou muset Lakers najít někoho, kdo bude schopný pomoci LeBronu Jamesovi. Ten sice měl 24 bodů a 7 asistencí, když trefil šest trojek, ale byl příliš osamocen. Zbytek základní sestavy dal dohromady jen 7 bodů. To Phoenix táhl 30 body Devin Booker, náhradník Cameron Payne přidal 16 bodů. Suns si tradičně dobře půjčovali míč a měli 29 asistencí.

Velké drama se naopak odehrálo v Denveru, kde se rozhodovalo až ve druhém prodloužení. Denver sice vedl ve druhé čtvrtině už o 22 bodů, ale o náskok rychle přišel a nedokázal ho udržet ani v koncovkách. Na straně Portlandu totiž řádil Lillard. Ten nejprve trojkou čtyři vteřiny před koncem srovnal a poslal duel do prodloužení. V něm přidal dalších 12 bodů a třemi trojkami v poslední minutě smazal osmibodové vedení soupeře a zařídil i druhé prodloužení. V něm dal rychle pět bodů, ale pak ho Denver přeci jen umlčel a dovedl zápas k vítězství, které mu zajistilo klíčové vedení v sérii 3:2 na zápasy.

Sestřih utkání Denver vs. Portland:

Lillard v zápase trefil 12 ze 17 pokusů za tři body a vylepšil tak rekord NBA v počtu trojek v zápase play off. Celkem zapsal 55 bodů a 10 asistencí. „Byl to nejlepší výkon v playoff, jaký jsem kdy viděl. Dal do toho úplně všechno. Bylo neuvěřitelné, co trefoval. Hrozně nás mrzí, že to nestačilo. Ale teď není čas na lítost. Musíme se vzchopit a připravit na šestý zápas,“ řekl trenér Portlandu Terry Slotts.

Denver táhl Nikola Jokič s 38 body, 11 doskoky a 9 asistencemi. Navíc s jeho obranou měli problém pivoti soupeře a sbírali fauly. Jusuf Nurkič se dokonce vyfauloval, což bylo pro vývoj zápasu rozhodující, jelikož Denver dal 23 bodů po útočných doskocích.