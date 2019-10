Český rekordman Satoranský je s 10 miliony dolarů 132. v NBA

Satoranský podepsal v červenci po příchodu do Chicaga z Washingtonu tříletý kontrakt na 30 milionů dolarů. Předtím měl s Wizards tříletou smlouvu na devět milionů dolarů.



V minulé sezoně bral Satoranský 3,129.187 dolarů a v nadcházející sezoně bude českým rekordmanem.

Více měl Jan Veselý ve Washingtonu v ročnících 2012/12 (3,294.960) a 2013/14 (3,340.920).

„Pro každého je obecně plat ohodnocením na trhu. Na druhou stranu si myslím, že pravidlo, že výše vašeho příjmu určuje vaše minuty na hřišti, platilo v NBA dřív. Nemyslím si, že v dnešní lize je to stejné, jedná se hlavně o výkonnost,“ uvedl jediný český skaut v NBA Jakub Kudláček z Charlotte.

„Pro každého je plus, když si ho někdo cení mnohem víc než jeho minulý zaměstnavatel, a pro hráče je to dobrá startovací pozice. Ale pak bude muset stejně každý večer svými výkony ukázat, že je na hřišti právem. A vždycky záleží také na systému klubu, kde hrajete. Jsou trenéři, kteří dají celý rok jen na výkony, ale i takoví, co mají rádi hierarchii,“ doplnil Kudláček.

Satoranský je druhým českým sportovcem, který se dostal v severoamerických soutěžích s ročním příjmem na hranici deseti milionů dolarů. Více bral jen čtyřikrát hokejista Jaromír Jágr v NHL. Na nejvíce si přišel v sezoně 2002/03 ve Washingtonu, kdy měl příjem 11,433.333 dolarů.