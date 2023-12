Zdravotní potíže Embiida nezastavily, Philadelphii pomohl porazit Toronto

Embiid, který je nejlepším střelcem této sezony, se v polovině první čtvrtiny skácel na zem poté, co si při snaze o blok podvrtl kotník. Následně zamířil do šatny. Ve druhé čtvrtině se ale vrátil do hry a ve druhé půli byl tahounem týmu.

„Nebyl jsem tak agresivní, jak bych měl být. Ale ve druhé půli jsem na to přestal myslet a pozice na střelu si mě našly samy. Uvidíme, jak to zranění bude vypadat zítra,“ dodal Embiid. Tomu vydatně pomohli také Tobias Harris a Tyrese Maxey, kteří shodně nastříleli 33 bodů.

Teprve podruhé v historii NBA se tak stalo, že hned tři spoluhráči měli v jednom utkání přes 30 bodů. V roce 1961 to dokázali Dick Barnett, Hal Greer a Dolph Schayes za Syracuse.

Sestřih utkání Philadelphia - Toronto:

Historii psal také Trae Young z Atlanty, přestože jeho 30 bodů a 13 asistencí nestačilo Hawks na odvrácení porážky 113:122 v Miami. Young však už pošesté za sebou zaznamenal alespoň 30 bodů a 10 asistencí, což se v historii NBA povedlo jen Oscarovi Robertsonovi. Ten to v roce 1965 dokázal v sedmi zápasech v řadě.

Atlanta nastoupila v Miami ještě bez českého reprezentanta Víta Krejčího, který podle informací médií má tým v nejbližší době posílit. Hawks po špatném vstupu do zápasu skóre otočili a ve třetí čtvrtině vedli o 11 bodů, jenže pak Miami táhli Tyler Herro s 30 body a Duncan Robinson, který v poslední čtvrtině dal 21 ze svých 27 bodů a pomohl Heat k výhře.

Sestřih utkání Miami - Atlanta:

Na výhře Sacramenta nad Phoenixem 120:105 se nejvíce podílel litevský pivot Domantas Sabonis, který zapsal triple double za 28 bodů, 11 doskoků a 12 asistencí. Za poražené měl 28 bodů také Kevin Durant.

Nejlepší trojkař historie Stephen Curry rozšířil svou sbírku o dalších osm trojek, kterými pomohl Golden State k výhře nad Washingtonem 129:118. Celkem nastřílel 30 bodů. Zápas byl sledovaný i kvůli návratu Jordana Poolea do haly Warriors, odkud před sezonou přestoupil k Wizards. Poole nastřílel v zápase 25 bodů, ale potřeboval na to 21 střel.

Denver zvítězil 122:115 na palubovce Brooklynu a připsal si čtvrtou venkovní výhru v řadě. Jamal Murray táhl obhájce titulu s 32 body, Nikola Jokič přidal 29 bodů a 11 doskoků.

Dallas bez svých hvězd Kyrieho Irvinga a Luky Dončiče propadl v Houstonu, odkud si odvezl vysokou porážku 96:122. Ve chvíli, kdy si Houston už ve třetí čtvrtině vytvořil jasný náskok, nechal hostující kouč prostor hráčům, kteří jinak tolik nehrají. Nejlepším střelcem Dallasu tak byl s 20 body Olivier Maxence-Prosper. Za domácí měl 22 bodů a 15 doskoků Alperen Sengun.

