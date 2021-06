Simmonsův zkrat dorazil Philadelphii. Padlá jednička ztratila své město

Jako první začal referovat o Simmonsově přihrávce s velkým písmenem, které má už v NBA navždy ukazovat na výstřednost a výjimečnost inkriminovaného momentu, John Hollinger, reportér zámořského serveru The Athletic. „Tohle označení se stane ve Philadelphii takovou místní tradicí,“ napsal.

Pokud jste ale neviděli rozhodující sedmý zápas série druhé kola play off Východní konference mezi Philadelphií a Atlantou, zřejmě stále ještě nevíte, o co přesně jde.

Co přesně znamená The Pass.

Do konce vyrovnaného utkání - a také do konce sezony 76ers - zbývalo tři a půl minuty. Philadelphia prohrávala o dva body, držela se na dostřel. Ben Simmons, nejvyšší rozehrávač v lize a jednička draftu z roku 2016, si vzal míč a postupoval jeden na jednoho proti Danilu Gallinarimu. Elegantní otočkou bránícího Itala obešel a ocitl se pod košem.

Úplně sám.

Simmons platí za vynikajícího smečaře, a tak ruce fanoušků domácího celku vylétly k nebi. Předčasně. Téměř unisono se totiž dlaně ze vzduchu přesunuly na obličej. Australský basketbalista místo jednoduchého koše naprosto nesmyslně přihrál.

Tomu se říká přejít střeleckou pozici...

Bleacher Report @BleacherReport Ben Simmons did not just pass this up... https://t.co/4JyM7ZHNkJ oblíbit odpovědět

Překvapený Matisse Thybulle byl při zakončení faulovaný, proměnil jen jeden trestný hod ze dvou nabídnutých a sny Sixers o postupu a možném titulu se začaly rychle rozplývat.

„Budu upřímný, v tu chvíli se všechno zlomilo, když jsme mohli sami zakončit pod košem, ale místo toho jsme měli jen jeden bod,“ vykládal hvězdný Joel Embiid na pozápasové konferenci, aniž by Simmonse jmenoval. Bylo však cítit, jak moc smutný je. A naštvaný.

Neboj se střílet, Bene!

Simmonsův zkratovitý moment byl jen vyústěním toho, co v play off předváděl. Hrál bázlivě, nebral na sebe zodpovědnost, neútočil. Směrem dozadu byl opět výtečný, vždyť patří mezi nejlepší obránce v lize, jenže jeho podpora ofenzivy byla mizivá.

Statistika čtvrtých čtvrtin z prohrané série s Atlantou krásně dokumentuje, jak málo Simmons týmu se skórováním pomáhal. Během sedmi zápasů vyslal v průběhu závěrečných dvanáctiminutovek pouze tři střely. V posledních čtyřech utkáních dokonce ani jednu. Nevídané. Že všechny své zmíněné pokusy trefil, mu na kreditu příliš nepřidává.

Dalším ohromným problémem jsou Simmonsovy trestné hody. Úspěšnost pouhých 34 procent v play off je rekordní, bohužel v negativním slova smyslu. Během posledních vyřazovacích bojů minul více „šestek“ než Steve Nash, bývalý vynikající rozehrávač a současný kouč Brooklyn Nets, zvládl zahodit za celou kariéru. A to jich vytáhlý Australan střílel ani ne sedminu...

„Ben je ochotný na sobě pracovat, to je klíčové. Podle mě se v určitých aspektech své hry může velice rychle zlepšit, což by ho celkově posunulo na vyšší úroveň,“ pronesl trenér Doc Rivers, se kterým měl Simmons údajně velice dlouhý výstupní rozhovor po skončení sezony.

V čem se musí zlepšit? Kromě trestných hodů je pověstná také jeho neochota střílet z delší vzdálenosti. Zpoza tříbodové linie skóroval v kariéře jen pětkrát, a tak ho v tomto prostoru protivníci ani nebrání. Nemají důvod.

Primárně ale musí zlepšit psychiku. Apatické postávání v rohu hřiště, kde právě on coby „nestřelec“ není platný ani v nejmenším, působilo vyloženě smutně. Nedokázal potvrdit, že je hráčem all-star kalibru, přitom se utkání hvězd letos v únoru zúčastnil už třetí rok po sobě.

Výměna se zřejmě blíží, mluví se o Portlandu

Co přijde pro Philadelphii dál? Sixers mívají tradičně silnou základní část, jenže každé play off zavání průšvihem. Před rokem v orlandské bublině neurvali proti Bostonu ani zápas, tentokrát přišlo vyřazení s outsidery z Atlanty.

Tým přitom v základní části vypadal skvěle, minimálně co se defenzivy týče. Pomohly předsezonní příchody Dannyho Greena a Setha Curryho či začlenění mladého Tyreseho Maxeyho. Hlavní hvězdy Embiid, Simmons a Tobias Harris ale ukazují, že mezi nimi chybí ta správná chemie. Skvělí jednotlivci, kteří zjevně netvoří mužstvo.

Ben Simmons play off 2021 Oproti základní části Simmonsova střelecká čísla významně klesla. Průměrně tak v play off vyslal o 2,2 pokusů méně na zápas, sbíral o 2,4 méně bodu. K tomu přidal historicky špatnou efektivitu trestných hodů - pouhých 34 procent. Mizerné skórování doháněl aspoň v ostatních statistikách, průměroval na utkání 7,9 doskoků a 8,8 asistencí.

Daryl Morey, ředitel basketbalových operací 76ers, je však jiného názoru. „Na tuhle partu spoléháme i dál. Podívejte, je to opravdu dobrá skupina hráčů na vysoké úrovni. Nějakých pětadvacet nebo šestadvacet týmů v lize by si přálo být v naší situaci,“ pronesl.

Ve skutečnosti ale není situace Sixers vůbec dobrá. Chybí střední generace, lídr a kvalitní střelci z dálky. Navíc Simmonsův obří kontrakt vypadá vzhledem k posledním výkonům děsivě. V této sezoně si přišel na 29 milionů dolarů, v ročníku 2024-25, kdy mu bude smlouva končit, si vydělá dokonce více než 38 milionů.

A to je potíž pro případ, že by se ho Philadelphia chtěla skrze výměnu v nejbližší době zbavit. Jde o velice reálnou variantu. Tradičně nároční fanoušci si přejí, aby Simmons odešel, a kouč Rivers nedokázal odpovědět na otázku, jestli je podle něj hráčem, který může dotáhnout tým k titulu.

Trápení Bena Simmonse při trestných hodech:

„Nemluvím přímo o Benovi, ale jakýkoliv tah, který pomůže našemu týmu vyhrát titul nebo aspoň vylepšit šance, zvážíme. A pokud bude dávat smysl, tak do něj půjdeme,“ trochu mlžil Morey.

Simmons už byl na cestě do nového působiště v lednu, to už klub údajně sdělil jeho agentovi, že se má na výměnu připravit. Měl zamířit do Houstonu společně s Thybullem a hromadou voleb v draftu za Jamese Hardena, jenže dohoda se nakonec neuskutečnila a hvězdný vousáč zamířil v rámci megatrejdu čtyř týmů do Brooklynu.

V tu chvíli měl ale Simmons ještě relativně hodně vysokou prodejní hodnotu. Teď? Klesla, výrazně.

Kromě Hardena uvažovali 76ers i o příchodu Bradleyho Beala z Washingtonu, jenže toho by se Wizards momentálně v rámci výměny za Simmonse jen těžko hodlali vzdát.

Nejhlasitěji se tak nyní mluví o variantě, že by Simmons putoval do Portlandu. Philadelphia by na oplátku dostala C. J. McColluma, k tomu by ale zřejmě musela ještě něco přihodit. Tak špatnou pověst aktuálně Australan, jenž měl být novým LeBronem Jamesem, na trhu v NBA má.