Krejčí si připsal 13 bodů, Atlanta však na šampiony NBA nestačila

Autor: ,
  8:48
Basketbalista Vít Krejčí byl s 13 body třetím nejlepším střelcem Atlanty při porážce 100:117 s obhájci titulu z Oklahoma CIty. Do statistik NBA se český reprezentant při svém druhém startu v sezoně zapsal největším bodovým přínosem, odehrál 22 minut. Thunder zůstal po třech duelech stoprocentní, Atlanta má bilanci 1-2. Denver si i díky triple doublu Nikoly Jokiče poradil s Phoenixem 133:111.

Vít Krejčí (vlevo) z Atlanty a Ajay Mitchel z Oklahoma City. | foto: Reuters

Krejčí zahájil svou pátou sezonu v elitní zámořské lize jen na lavičce a šanci proti Torontu nedostal. Poté nastoupil v hale Orlanda a zapsal pět bodů. V sobotním zápase proti svému prvnímu týmu v NBA byl nejproduktivnějším hráčem domácích mimo základní pětku, k 13 bodům přidal dva doskoky, dva zisky i asistenci.

Krejčí využil oslabené rotace Hawks, která postrádala nemocného Kristapse Porzingise nebo zraněné Zaccharieho Risachera a Jalena Johnsona, a proměnil čtyři z 10 střel, z toho tři ze sedmi trojek a dvě ze tří šestek. Atlantu vedli Nickel Alexander-Walker se 17 body nebo Trae Young s 15 body a 10 asistencemi.

Duel byl vyrovnaný do poločasu a Oklahoma City ho zlomila až ve třetí čtvrtině. Hosté ji ovládli 39:25, pak utekli do vedení až o 24 bodů. Hvězdami Thunder byli Chet Holmgren s 31 body a 11 doskoky či nejlepší hráč minulé sezony Shai Gilgeous-Alexander s 30 body. „Pořád cítíme, že můžeme být ještě lepší. Já jsem měl dneska tři zisky, což obvykle nemívám, a celkem jsme dobře pracovali jako tým,“ řekl Holmgren.

Jokič při výhře Denveru nad Phoenixem zapsal 15 bodů, 14 doskoků i asistencí. Na prahu sezony tak předvedl už podruhé triple double, což dokázal jako pátý hráč v historii. Naposledy se takto v roce 2020 uvedl Russell Westbrook.

Druhou výhru má Philadelphia, jež zdolala Charlotte 125:121. Duel rozhodl Quentin Grimes trojkou 15 sekund před koncem, po níž domácí pojistili výsledek trestnými hody. Grimes skončil s 24 body. Hvězdou Sixers byl s 28 body Tyrese Maxey. Joel Embiid, jenž loni odehrál pouze 19 utkání kvůli zranění nohy, přidal 20 bodů za 20 minut.

Finalista minulého ročníku Indiana podlehl Memphisu 103:128.

Výsledky basketbalové NBA:

Atlanta - Oklahoma City 100:117 (za domácí Krejčí 13 bodů, 2 doskoky, 1 asistence)
Orlando - Chicago 98:110
Philadelphia - Charlotte 125:121
Memphis - Indiana 128:103
Denver - Phoenix 133:111.

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.New York220100
2.Philadelphia220100
3.Toronto21150,0
4.Boston2020,00
5.Brooklyn2020,00

Centrální divize:

1.Milwaukee220100
2.Chicago220100
3.Detroit21150,0
4.Cleveland21150,0
5.Indiana2010,00

Jihovýchodní divize:

1.Miami21150,0
2.Charlotte21150,0
3.Washington21150,0
4.Orlando31233,3
5.Atlanta31233,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio220100
2.Memphis32166,7
3.Houston2020,00
4.New Orleans2020,00
5.Dallas2020,00

Pacifická divize:

1.Golden State32166,7
2.LA Lakers21150,0
3.LA Clippers21150,0
4.Sacramento21150,0
5.Phoenix31233,3

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City330100
2.Utah21150,0
3.Denver21050,0
4.Portland21150,0
5.Minnesota21150,0
Basketbalista Vít Krejčí byl s 13 body třetím nejlepším střelcem Atlanty při porážce 100:117 s obhájci titulu z Oklahoma CIty. Do statistik NBA se český reprezentant při svém druhém startu v sezoně...

