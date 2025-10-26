Krejčí zahájil svou pátou sezonu v elitní zámořské lize jen na lavičce a šanci proti Torontu nedostal. Poté nastoupil v hale Orlanda a zapsal pět bodů. V sobotním zápase proti svému prvnímu týmu v NBA byl nejproduktivnějším hráčem domácích mimo základní pětku, k 13 bodům přidal dva doskoky, dva zisky i asistenci.
Krejčí využil oslabené rotace Hawks, která postrádala nemocného Kristapse Porzingise nebo zraněné Zaccharieho Risachera a Jalena Johnsona, a proměnil čtyři z 10 střel, z toho tři ze sedmi trojek a dvě ze tří šestek. Atlantu vedli Nickel Alexander-Walker se 17 body nebo Trae Young s 15 body a 10 asistencemi.
Duel byl vyrovnaný do poločasu a Oklahoma City ho zlomila až ve třetí čtvrtině. Hosté ji ovládli 39:25, pak utekli do vedení až o 24 bodů. Hvězdami Thunder byli Chet Holmgren s 31 body a 11 doskoky či nejlepší hráč minulé sezony Shai Gilgeous-Alexander s 30 body. „Pořád cítíme, že můžeme být ještě lepší. Já jsem měl dneska tři zisky, což obvykle nemívám, a celkem jsme dobře pracovali jako tým,“ řekl Holmgren.
Jokič při výhře Denveru nad Phoenixem zapsal 15 bodů, 14 doskoků i asistencí. Na prahu sezony tak předvedl už podruhé triple double, což dokázal jako pátý hráč v historii. Naposledy se takto v roce 2020 uvedl Russell Westbrook.
Druhou výhru má Philadelphia, jež zdolala Charlotte 125:121. Duel rozhodl Quentin Grimes trojkou 15 sekund před koncem, po níž domácí pojistili výsledek trestnými hody. Grimes skončil s 24 body. Hvězdou Sixers byl s 28 body Tyrese Maxey. Joel Embiid, jenž loni odehrál pouze 19 utkání kvůli zranění nohy, přidal 20 bodů za 20 minut.
Finalista minulého ročníku Indiana podlehl Memphisu 103:128.
Výsledky basketbalové NBA:
Atlanta - Oklahoma City 100:117 (za domácí Krejčí 13 bodů, 2 doskoky, 1 asistence)
Tabulky:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|New York
|2
|2
|0
|100
|2.
|Philadelphia
|2
|2
|0
|100
|3.
|Toronto
|2
|1
|1
|50,0
|4.
|Boston
|2
|0
|2
|0,00
|5.
|Brooklyn
|2
|0
|2
|0,00
Centrální divize:
|1.
|Milwaukee
|2
|2
|0
|100
|2.
|Chicago
|2
|2
|0
|100
|3.
|Detroit
|2
|1
|1
|50,0
|4.
|Cleveland
|2
|1
|1
|50,0
|5.
|Indiana
|2
|0
|1
|0,00
Jihovýchodní divize:
|1.
|Miami
|2
|1
|1
|50,0
|2.
|Charlotte
|2
|1
|1
|50,0
|3.
|Washington
|2
|1
|1
|50,0
|4.
|Orlando
|3
|1
|2
|33,3
|5.
|Atlanta
|3
|1
|2
|33,3
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|San Antonio
|2
|2
|0
|100
|2.
|Memphis
|3
|2
|1
|66,7
|3.
|Houston
|2
|0
|2
|0,00
|4.
|New Orleans
|2
|0
|2
|0,00
|5.
|Dallas
|2
|0
|2
|0,00
Pacifická divize:
|1.
|Golden State
|3
|2
|1
|66,7
|2.
|LA Lakers
|2
|1
|1
|50,0
|3.
|LA Clippers
|2
|1
|1
|50,0
|4.
|Sacramento
|2
|1
|1
|50,0
|5.
|Phoenix
|3
|1
|2
|33,3
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|3
|3
|0
|100
|2.
|Utah
|2
|1
|1
|50,0
|3.
|Denver
|2
|1
|0
|50,0
|4.
|Portland
|2
|1
|1
|50,0
|5.
|Minnesota
|2
|1
|1
|50,0