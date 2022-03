Bey nastřílel 51 bodů a dotáhl Detroit k vítězství v Orlandu

Dvaadvacetiletý Bey měl dosud na kontě nejvíc 34 bodů z lednového zápasu s Milwaukee. Ani v NCAA nikdy neskóroval víc. Tentokrát však střelecky explodoval, když deseti trefenými trojkami vyrovnal rekord klubu a s 51 body se stal už čtvrtým hráčem za posledních pět dní, který v NBA překonal padesátibodovou hranici.

Sestřih zápasu Orlando vs. Detroit:

„Tento týden bylo hodně skvělých výkonů a to mě inspirovalo. Když jsem do zápasu vstoupil 21 body za první čtvrtinu, získal jsem sebevědomí a snažil se dál útočit. Jsem rád, že to vyšlo a mohl jsem ukázat, co ve mě je,“ řekl Bey. „Budování týmu bývá často ošklivé, ale občas to přinese krásné momenty jako dnešní výkon Saddiqa,“ dodal trenér Detroitu Dwane Casey.

Bey dal sám jen o jednu trojku méně než celý tým Orlanda. To táhl Franz Wagner s 26 body.