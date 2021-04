Slavná značka v oceánu letargie. Satoranského tým strádá čím dál víc

A slavná značka se ponořila zase o cosi hlouběji do oceánu letargie: Chicago Bulls, kde působí jediný Čech v NBA Tomáš Satoranský, prohráli už počtvrté za sebou, navíc s podprůměrným soupeřem. Celek Orlando Magic je předčil poměrem 115:106.

„Momentálně se nemůžeme podívat na žádného protivníka a myslet si, že jsme lepší než on,“ řekl natvrdo kouč Billy Donovan. „Už je fuk, kdo proti nám stojí. Ať je to třeba parta vysokoškoláků nebo středoškoláků. Musíme hlavně začít hrát s patřičnou odhodlaností.“

Pro české fanoušky jsou Bulls atrakcí kvůli Satoranskému, pro zámoří pak pro slavnou minulost. Jak vzdálená se zdá být!

„Občas mi přijde, že nás přepadne pocit, že máme mužstvo, které se pomalu uchází o titul. Ale to tedy nemáme,“ čertil se Donovan.

Výkony českého rozehrávače v průběhu černé série korespondují s těmi týmovými: žádná sláva. Za zhruba 30 minut na zápas posbíral při negativní šňůře průměrně 6 asistencí, ale jen 5 bodů. O něj ovšem rozhodně nejde v první řadě. Sport často nemá logiku, tohle však vybízí vyloženě k pozvednutému obočí: Bulls před uzávěrkou přestupů posílili, přivedli hvězdného pivota Vučeviče – jenže od té doby mají mizernou bilanci 3-8.

Ještě pár takových týdnů a spadnou i z 10. místa tabulky Východní konference, které jako poslední zajišťuje účast v předkole play off.

„Nemůžete počítat s tím, že vám na výhry v NBA postačí asi devět minut toho správného basketbalu,“ kritizoval Donovan a týmová superstar Zach LaVine dodala: „Takové soupeře bychom měli porážet, tyhle výsledky jdou proti nám. Máme dost talentu na to, abychom vyhrávali, ale neumíme to dotáhnout. Zklamání se kupí. Kluci jsou frustrovaní. Frustrace by mi sama osobě nevadila, ale je potřeba ji do něčeho přetavit na hřišti.“

Servery specializující se na výkony Bulls proto celkem shodně píší o novém dnu, na které Chicago ve svém volném pádu narazilo. Pokud se trend neobrátí, pro Satoranského by to znamenalo velké zklamání z nenaplněného cíle, pro českou reprezentaci pak teoreticky možnost mít klíčového muže k dispozici o něco dříve pro přípravu na olympijskou kvalifikaci o Tokio.

V tomto případě ovšem jde spíš o dny. Základní část ligy končí 16. května, krátký boj o účast ve vyřazovací části proběhne od 18. do 21. května. „Já doufám, že se Satymu poštěstí hrát play off,“ řekl ostatně před časem i reprezentační manažer Michal Šob.

Ale Chicago momentálně adepta na dlouhou sezonu vážně nepřipomíná. Což už je skoro klasika, poslední vyhranou sérii fanoušci Jordanova klubu zažili v roce 2015.

„Možná na sebe klademe až příliš velký tlak, že všechno musí přijít hned – místo toho, abychom se k tomu postupně propracovali,“ dumá Vučevič. „Ale to je proces, musíme se to naučit. Máme hodně dobrých hráčů, dobrého trenéra i management, který se hodně agresivně snaží o to, abychom začali co nejrychleji vítězit. Snad se věci brzy obrátí k lepšímu.“

Už by totiž bylo načase.