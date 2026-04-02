„Vlastně mi zalhala a já jsem teď strašně ráda, že to udělala. Chtěla mě před tím světem chránit. Všichni by si mysleli, že to mám přes ni,“ svěřila se jedenadvacetiletá rodačka z Teplic. Její máma Andrea ještě pod dívčím příjmením Vránová skončila třetí na Miss ČR, táta Jan má extraligový titul s Pardubicemi.
A aby sportu nebylo v rodině málo, Kloboučková žije s volejbalovým reprezentantem Martinem Šábrtem, který kvůli zranění přišel o senzační českou jízdu na mistrovství světa. „Bylo mi ho líto, hodně na to dřel,“ mrzelo všestrannou hnědovlásku, která vystudovala na střední škole architekturu a teď pokračuje v interiérovém designu, k tomu i navrhuje nábytek pro truhlářskou firmu.
Jak se stalo, že jste tváří a ambasadorkou NBL mužů?
Díky tomu, že jsem začala natáčet na sociální sítě a zároveň jsem spojovaná s basketbalem, protože jsem ho hrála od osmi let. Před třemi roky jsem skončila. Být ambasadorkou NBL je pro mě neskutečný krok dopředu v mé, když to řeknu laicky, influencerské kariéře.
Nechci říct, že jsem nad soutěží miss neuvažovala, ale mně se nelíbí, že už nevyhrává přírodní přirozená krása. Ty holky jsou opravdu dodělané.