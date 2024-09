Basketbalisté Písku poprvé vyhráli v lize třikrát za sebou a vedou tabulku

Zápas v Písku byl dlouho vyrovnaný. Šest minut před koncem vedli domácí jen o dva body, ale koncovku zvládli lépe než soupeř. Nejlepším střelcem duelu byl domácí Petr Šlechta s 21 body.

„Dneska jsem zestárnul o deset let. V prvním poločase jsme dostali 54 bodů. V šatně jsem pak udělal trochu průvan, za což se asi i omlouvám,“ řekl domácí kouč Jan Čech. „Na začátku druhého poločasu nám chvíli trvalo, než jsme protrhli síťku, ale nakonec jsme to urvali. Poprvé v lize máme tři výhry v řadě, poprvé jsme porazili USK. Je to pro nás skvělý start do sezony,“ dodal trenér Písku, který coby nováček nejvyšší soutěže skončil v minulé sezoně předposlední jedenáctý.

K velkému obratu Ústí přispěl 22 body Lesley Varner. Josef Potoček dal 19 bodů, když proměnil všechny čtyři trojky. Patnácti body pomohl bývalý reprezentační rozehrávač Tomáš Vyoral, který přišel v létě právě z Pardubic. Nejlepším střelcem hostů byl Walter Williams, který dal 20 bodů.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 3. kolo: Písek - USK Praha 99:89 (26:24, 53:54, 73:73)

Nejvíce bodů: Šlechta 21, Burda 18, Haiblík 16 - Campbell 18, Vlk 13, Bruce 11. Ústí nad Labem - Pardubice 88:81 (23:30, 46:50, 64:73)

Nejvíce bodů: Varner 22, Potoček 19, Vyoral 15 - Williams 20, Kovář 15, Šiška 14.

Tabulka: