Šéf a jeho tým. Satoranský táhne Česko nejen na hřišti

„Měli bychom takhle rychle přecházet do protiútoku a sbírat lehčí body. Tohle je hra, která by nás měla zdobit,“ ocenil pas od kolegy Jaromíra Bohačíka.

A reprezentaci zdobí on sám.

Tři vítězné herní testy proti třem účastníkům mistrovství světa (Tunisko, Polsko, Jordánsko) potvrdily očekávané. Satoranský, jediný krajan v NBA, je herní i emoční lídr mužstva. Proti Polákům, jasně nejtěžšímu soupeři z přítomných, posbíral 21 bodů. Režíroval, dával trojky, efektně zatloukal míče do koše.

„O něm se vůbec nemusíme bavit. Každý dobře ví - naši hráči, já i soupeři - že on je vůdcem tohoto týmu. Pokaždé hraje dobře,“ pronesl trenér Ronen Ginzburg.

A soudě podle startu přípravy na turnaj v Číně, kde se začíná 31. srpna, je tu slibná zpráva: šéf je ve velmi dobrém rozmaru.

„Asi pro každého je výhoda, když má za sebou povedenou sezonu, potvrzenou podpisem nové smlouvy. Znamená to, že jde jeho kariéra pořád nahoru a spolu s tím i sebevědomí,“ říká kapitán reprezentace Pavel Pumprla. „A Tomáš je typ, který se tímhle nenechá jen unést, ale využije to ve hře. Snad mu forma vydrží celou dobu.“

Kapitán: Saty je náš tahák

Satoranskému pomohlo, že jako volný hráč uzavřel nový kontrakt s Chicago Bulls hned 1. července; získal tím pádem čas na odpočinek a hlavně na individuální přípravu.

Má chuť a má i dost sil.

„Jsem natěšený,“ říkal před pražským turnajem. Dařilo se mu nejen na palubovce, v pátek byl oceněn českým Basketbalistou roku. Jeho pozice celkově sílí.

„Myslím, že si sem lidi našli cestu hlavně díky Satymu, to on táhne,“ říká Pumprla. „Ale s ním, troufnu si říct, celý český basket - díky všem úspěchům, co se teď dějí,“ připomíná, že na světovém šampionátu hraje Česko poprvé od rozdělení federace a 37 let od poslední československé účasti.

Úvodní duely zvládl Ginzburgův celek v pohodě i bez nachlazeného Blakea Schilba a Martina Kříže, který sprintuje za čínským snem po vážném zranění achilovky. „Budeme mít zase víc možností, to je jen dobře,“ říká Ginzburg.

Oba by měli naskočit do dalšího a mnohem náročnějšího testu, v Hamburku se Česko utká nejen s Maďarskem (jediným soupeřem v přípravě, který nebude hrát na MS) a znovu s Poláky, jež zdolalo o pět bodů, ale hlavně s domácími Němci s několika zástupci NBA včetně hvězdného rozehrávače Dennise Schrödera.

Čeští reprezentanti míří na vyhlášení ankety Basketbalista sezony. V popředí zleva Šimon Puršl, Pavel Pumprla, Tomáš Satoranský a jeho manželka Anna Satoranská.

„Teď přijdou ty těžší přípravy,“ souhlasí Pumprla.

Pro Česko je příjemné, že se tým jeví jako širší než před lety, body pravidelně přispívají Hruban, Bohačík či Auda. Ale zároveň je zřejmé, že tohle všechno má v režii hlavní hvězda s osmičkou na zádech.