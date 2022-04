První zápasy předkola play off patřily basketbalistům USK a Hradce

Hradec v úvodu vedl už o 13 bodů, ale hosté dokázali skóre otočit a na začátku čtvrtého dějství si Děčín vypracoval čtyřbodový náskok. Závěr však patřil domácím, kteří si připsali teprve druhou výhru z posledních 13 zápasů.

USK ve druhé čtvrtině odskočil Ostravě na rozdíl deseti bodů a náskok domácí udržovali až do konce. O postupu do čtvrtfinále proti Opavě budou moci Pražané rozhodnout v pondělí venku, stejně jako Hradec, jehož by v případě postupu čekal mistrovský Nymburk.