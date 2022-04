Děčína vyhrál v Hradci a bude čtvrtfinálovým soupeřem Nymburka

Děčínu těsně unikla účast v nadstavbové skupině A1, ale ve čtvrtfinále chybět nebude. „Jsme hrozně rádi, že jsme to dokázali tady urvat, protože Hradec je velmi dobrý soupeř a bojoval až do úplného konce. Byli oslabeni o Pavloviče, což se na hře projevilo. Celý zápas jsme vedli. Myslím si, že ve finále jsme to utkání vyhráli zaslouženě,“ řekl trenér Tomáš Grepl.

Hradec Králové vyhrál v předkole první zápas o dva body, ale v dalších dvou duelech měl navrch soupeř. „Ty poslední dva zápasy nás přehráli. My jsme dneska v úzké rotaci, máme zdravotní problémy. Snažili jsme se jim to hodně znepříjemnit, ale Děčín v podstatě vedl od začátku do konce. Nám se to podařilo chvílemi zdramatizovat, ale dneska byli o těch 10 až 12 bodů lepší a zaslouženě postoupili,“ konstatoval domácí kouč Lubomír Peterka.