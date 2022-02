Děčín vládne. Jindřicháč jsme přeskákali, chválil kouč. Zvedlo se i Ústí

„Dneska jsme Jindřicháč přeskákali pod oběma koši. Mít takové číslo, tak bychom dělali problémy i týmům z vyšších pater,“ chválil děčínský kouč Tomáš Grepl.

Měl ale i co kritizovat. „Do utkání vstupujeme s nejzkušenější sestavou, ale ta byla dneska trochu nekoncentrovaná. Musíme si ty situace rozebrat na videu, protože až přijde boj o play off, takové chyby nesmíme dělat.“ Duel ovlivnilo zranění klíčového hráče hostů Torina Dorna. „Vstoupili jsme do zápasu velice dobře, získali jsme tam náskok. Pak ale přišel klíčový okamžik, což bylo zranění Torina Dorna. Děčín to pak zvládl dobře,“ ocenil rozehrávač Jindřichova Hradce Filip Novotný.

Po černé sérii se zvedá i Ústí. Naposledy loupilo na USK Praha, odkud si veze vítězství 94:88 (Svejcar a Johnson 20, Joseph 17 – West 30, Mangas 26, Štěrba 9). Díky dvěma výhrám za sebou už není ve skupině A1 poslední, což je klíč k tomu, jak se vyhnout v play off královi ligy Nymburku.

„Naším faktorem byla mentální odolnost ve druhém poločase. Byli jsme na pokraji fyzických sil, začali jsme prohrávat, USK udělalo šňůry, West dával neskutečné střely. V tu chvíli jsme se nepoložili a vždy jsme našli odpověď na ten tlak,“ vypíchl ústecký kouč Jan Šotnar. „Po třetí čtvrtině jsme sice prohrávali o pět šest bodů, ale říkali jsme si, že bráníme dobře, neděláme žádné systémové chyby, akorát prostě West trefil tři těžké trojky. My jsme naštěstí vydrželi hrát konzistentně v útoku, což se nám jindy moc nedaří, ale dneska za to hráče musím pochválit,“ byl spokojený Šotnar.