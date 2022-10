Basketbalistky Austrálie snadno porazily Kanadu a slaví světový bronz

Australanky sice po semifinálové porážce s Čínou (59:61) nenavázaly na čtyři roky roky staré stříbro, získaly přesto z MS čtvrtou bronzovou medaili a šestou celkově. V posledních sedmi šampionátech vyšly naprázdno jen v roce 2010, kdy skončily páté. Tehdy je ve čtvrtfinále porazily české reprezentantky vedené Hanou Horákovou.

Jacksonová, která se na palubovky vrátila šest let po konci kariéry, odehrála 43. utkání na MS a vyrovnala historický rekord Brazilky Janeth Dos Santos Arcainové. Čtyřnásobná olympijská medailistka přidala k 30 bodům sedm doskoků a během závěrečného střídání si užívala potlesk téměř deseti tisíc fanoušků v hledišti.

„Je to velmi zvláštní okamžik. Fanoušci byli neuvěřitelní a jsou to mé nejlepší chvíle na turnaji,“ řekla Jacksonová s tím, že to byl zřejmě její poslední zápas v kariéře.

Kanaďanky nevyužily šanci získat první medaili z MS po 36 letech. Na kontě mají stále dva bronzy z let 1979 a 1986.

Finále začne ve 8:00. Utkají se v něm obhájkyně titulu z předchozích tří let Američanky s Čínou která na zlato zaútočí po 28 letech.