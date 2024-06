Basketbalisté podlehli v Melille na turnaji hráčů do 23 let Německu

Dvouciferný počet bodů v českém dresu měl také Ondřej Hanzlík (13 bodů). V týmu vítězů byl nejúspěšnější se 16 body Elias Baggette.

„Němci byli ještě fyzičtější, tvrdší a vyšší než Španělé, na což jsme se připravovali. Museli jsme přidat na doskoku a snažit se zakončovat co nejrychleji z protiútoku, protože hrát pět na pět bylo proti nim těžké. To se taky potvrdilo, ale i tak jsme byli velmi konkurenceschopní a hráli jsme o výhru až do konce,“ uvedl v tiskové zprávě české federace asistent trenéra Jan Šotnar.

„Boj o doskok byl dnes těžší. Včera jsme si se Španělskem pomohli skoro dvaceti útočnými doskoky. To nám dnes chybělo, přesto jsme celkově o pět doskoků vyhráli, což je proti takovému soupeři malé vítězství,“ prohlásil Šotnar. Byl rád, že se týmu dařily střelby z dálky. „Trojkami jsme se udrželi v zápase, dali jsme 14 z 28 pokusů. Naopak nás potápěly trestné hody, což je o hlavě. Samozřejmě když prohrajete o dva body a minete 16 šestek, tak to zamrzí,“ dodal.

Němci porazili americký vývěr v neděli 96:68 a patřil jim úvod utkání i proti českému týmu, který se ale zvedl během druhé čtvrtiny a dostal se do vedení. Pomohly mu především tříbodové pokusy. Pak se ale zase dařilo Němcům a měli dvouciferný náskok.

Ocampův výběr zareagoval úspěšnou střelbu zpoza trojkového oblouk a ujal se do vedení 70:68. Srážela jej ale úspěšnost šestek, Češi proměnili jen devět z 25. V závěru se dařily Ondřeji Hanzlíkovi a díky taktickým faulům měli možnost posledního útoku za stavu 79:81, jenže David Böhm trojku minul.

Křídelník Hanzlík hledal důvody mizerné úspěšnosti trestných hodů. „Asi to bude kombinací vedra v hale, únavy a horší koncentrace. Je to hlavně o hlavě a musíme to zlepšit. Dát jich o pár navíc, tak určitě vyhrajeme,“ řekl. Se čtyřmi šestkami byl jediným stoprocentně úspěšným českým hráčem.