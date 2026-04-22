Rozdovádění tanečníci, co se nestydí políbit před kamerou a hravě vypijí pivo na ex. Ženy nevyjímaje. A hlavně neúnavně skandující příznivci, hrdě oddaní svému klubu. To všechno jsou písečtí basketbaloví fanoušci.
Při úvodním utkání předkola play off proti USK Praha písečtí Sršni znovu potvrdili, že v zápasové show hrají v českém basketbale vlastní ligu.
Jihočeši druhý rok po sobě opustili na závěr sezony sršní hnízdo ve sportovní hale a tamní zimní stadion změnili v basketbalovou arénu oděnou do černožlutých klubových barev.
Na pozvání partnera klubu Jiřího Kolucha vyrazili zástupci Sršňů do hokejové SAP Garden v Mnichově, aby nahlédli, jak je možné udělat zápasovou show. „Některé principy se dají převzít. Ale to, co oni dělají v eurech, my musíme zvládnout v korunách,“ srovnal Přemysl Janovský, člen vedení klubu.
Inspirace funguje. Do hlediště dorazilo 2112 diváků, kteří si před zápasem i o poločase užili vystoupení zpěváka Jakuba Děkana. Ve dvouhodinovém programu není hluché místo. Přítomné opakovaně pobavil a do dění zapojil moderátor. Diváci si žádali trička vystřelovaná do hlediště, několikrát si zazpívali klubovou hymnu.
„Je to skvělá show. Lidi se baví a basketem žije celé město. Přišlo přes dva tisíce diváků a to si vezměte, že se hraje už od sedmnácti hodin, ve všední den, vysílají to v televizi a je to teprve předkolo play off,“ vylíčila fanynka Lenka, která chodí na zápasy s dcerou Annou pravidelně již zhruba tři roky.
Těsný stav v poločase
Náladě v hale přidal i výsledek, kdy Sršni měli od úvodu oproti USK Praha mírně navrch. Jenže zónová obrana soupeře Jihočechům moc nevyhovovala, a tak se závěrečným klaksonem prvního poločasu hosté naposledy poskočili do vedení 40:39.
„Rozhodne třetí čtvrtina,“ přesně predikovala fanynka Lenka. Domácí utekli do zhruba desetibodového vedení, které si drželi. Písecký kouč Jan Čech však nepřestával energicky běhat před vlastní střídačkou, div že kolikrát nevlétl až na hřiště.
„S tolika fanoušky v zádech nejde dělat, že jsem v klidu. Myslím, že i kluci jsou rádi, že s nimi vlastně hraju a naběhám toho stejně jako oni,“ hlesl s notně pošramocenými hlasivkami po utkání Čech.
Fanoušci jeho volný průchod emocí s chutí sledují. „Hrozně rádi na něj koukáme. Milujeme jeho tanečky a emoce,“ culily se fanynky Lenka s dcerou Annou.
Barvu košile volí manželka
Kouč Písku střídá na zápasy černé a bílé klubové košile. Play off začal v tmavé variantě, ale výběr nezdůvodnil. „To je otázka na manželku, která mi to vybírá. Mám v ní plnou důvěru,“ usmál se Čech.
Rozkouskovaný závěr Sršni zvládli a zvítězili 78:65. V sérii na dva vítězné mají první bod. Ve čtvrtek od 18 hodin se hraje na hřišti USK Praha druhý duel, případný třetí rozhodující by vrátil sérii v neděli na jih Čech.
„Jestli to bylo o pět, nebo o deset bodů, hezké, nebo škaredé, to teď neřešíme. Chceme postoupit do velkého play off, netajíme se tím. Ještě potřebujeme jeden krok,“ popsal kouč vítězů.