Písecký basket slaví 30 let. Současnost? Sen u čtvrtého piva, tvrdí prezident

„Buďme hrdí na to, kam jsme se dostali,“ dojímá se při úvodním proslovu prezident Sršňů Miroslav Janovský. Na tribunu zdraví svého otce, který písecký basketbal před třiceti lety zakládal. Děkuje všem, kteří k tomu přispěli. Plná hala, kde vládnou černožluté barvy, nadšeně aplauduje.
Toto kulaté výročí si písečtí basketbalisté v neděli připomněli při speciálním utkání nejvyšší soutěže, ve kterém přivítali USK Praha.
Po trochu nervózním úvodu Sršni rozjeli u soupeřů neoblíbené divoké tempo a utkání zvrátili na svoji stranu. Vyhráli 95:79 a v předvánoční atmosféře potvrdili roli favorita.
Hlavně posledních pět let by v klubové historii sneslo zlatou barvu. Písek se dočkal postupu do nejvyšší soutěže, kde jako nováček okamžitě zaujal. Ve druhé sezoně se dostal do play off, obsadil i místní zimní stadion a město i celou ligu v dobrém slova smyslu zbláznil.
Stabilní výkony a pevnou pozici v širší české špičce potvrzuje jediný jihočeský účastník soutěže i v této sezoně, kdy se drží v horní polovině tabulky. Po 16 kolech je pátý.
„Že se dostaneme na současnou úroveň, to byl sen u čtvrtého nebo pátého piva. Je to víc, než jsme mohli čekat,“ přiznává Janovský.
„Nakažlivá“ sršní identita
Současná sportovní pohádka a ódy ze všech stran však stojí na poctivé práci a nadšení skupiny srdcařů, kteří dávají klubu maximum. Nemůže to však být jen o nich. Sršní identitou „nakazili“ všechny příznivce. Ať v hale při domácím zápase potkáte kohokoliv, čiší z něj radost a hrdost, že nosí černožlutý dres, šálu nebo mikinu.
„Nejvíc si vážím způsobu cesty. Ušli jsme ji poctivě, krok za krokem. Nepřišel žádný strýček z Ameriky, který by měl v tašce miliony. Všechno jsme si sami odpracovali,“ zdůrazňuje Janovský.
Dalším z hlavních strůjců úspěchu je trenér a sportovní ředitel Jan Čech. Ten strávil v Písku 23 let. Žije s týmem, dýchá pro něj. Druhý den po utkání mu nevolejte. S jistotou léčí vykřičený hlas, jak moc zápas vždy prožívá. „Nejsem člověk, který často vzpomíná. Ale užíváme si to, kde jsme,“ líčí kouč.
Primárně za ním jde to, jak tým funguje, hráči drží pospolu a zároveň se i zlepšují. Vojtěch Sýkora nebo Martin Svoboda patří do reprezentace, další hráči udělali velký výkonnostní vzestup. Čech navíc rád dává šance mladíkům.
„Musíme pořád myslet na mládež, abychom si zase takové hráče vychovali. Teď jsme všichni nadšení z áčka, ale nesmíme dát mládež nikdy na druhou kolej. Je třeba si připomínat, z čeho jsme vzešli,“ hlásí Janovský.
Klíčový partner je nadšený
Úspěšná éra Sršňů má ještě jednoho klíčového hráče. Nenajdete ho však na palubovce, ale v hledišti, kde nadšeně fandí. Michal Kalousek je s manželkou Andreou spolumajitelem klíčového partnera – firmy Photomate. Ta působí v oblasti obnovitelné energie, daří se jí a dlouhodobě spolupracuje třeba se světoznámou společností Huawei.
„Jsme strašně rádi, že můžeme být u tohoto příběhu, který je fantastický. Připomíná mi i ten náš ve firmě, proto si ho užíváme,“ potvrzuje Kalousek.
Nasnadě je otázka, kam klub míří a kde se může jeho rozvoj zastavit. „Nehrajme si na něco, co nejsme. Působíme v okresním městě a vždy se budeme chtít prezentovat jako rodinný klub a držet pohromadě. Věřím, že v této jednotě je největší síla,“ myslí si Čech.
Už jen udržet současnou úroveň však není snadné sportovně ani finančně. „Byl bych šťastný, kdyby to takhle stejně pokračovalo dál. I to by byl úspěch, je to velmi náročné. Neobešli bychom se bez podpory města a kraje. Věřím, že se budeme dál posouvat,“ shrnuje Janovský.
Sní o medaili i Evropě
Sportovně by sršni jednou rádi dosáhli na medaili v české nejvyšší soutěži. „Doufám, že se to dřív nebo později povede, protože současný tým potenciál má. Kluci v sobě drží něco, co ostatní týmy tolik ne – srdce a oddanost pro klub a město. To nás může dostat ještě výš,“ uvažuje Čech.
Klub trápí limity vlastní haly. Ta je sice opravená, ale zhruba tisícovou kapacitou nestačí. Pravidelně je vyprodáno. V Písku se má stavět nová hala, ta však bude sloužit hlavně házenkářkám.
Basketbalisté tak pokukují do Budějovic, kde má v roce 2028 stát národní centrum míčových sportů. „Přemýšlíme o tom. Je to otázka také financí, ale třeba tam jednou budeme hrát evropské poháry,“ naznačuje Čech.
Podobně přemýšlí také prezident Miroslav Janovský. „Sledujeme, jak postupují přípravy haly v Budějovicích. Když budu snít, tak třeba si tam jednou evropské poháry zahrajeme. Ale musíme jít znovu postupně a s pokorou. U soupeřů už však máme větší respekt,“ těší ho.