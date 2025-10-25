Brno zůstává stoprocentní, ve šlágru přehrálo Pardubice. Opava porazila USK

Brno si spravilo chuť po úterním debaklu o 54 bodů s Bilbaem v Evropském poháru. Vicemistři měli zápas pod kontrolou, k vysokému vítězství si pomohli i 14 trojkami a osmdesátiprocentní úspěšností trestných hodů.
Tři trojky trefil Ross Williams, jenž byl s 20 body nejlepším střelcem zápasu. O bod méně nastřílel reprezentační pivot Adam Kejval.
Stobodovou hranici překonala také Opava, jež vyhrála hladce 107:77 na hřišti USK Praha.
Slezané se na trojciferné skóre dostali už počtvrté v sezoně a mají na čtvrtém místě tabulky stejnou bilanci pěti výher a dvou porážek jako třetí Pardubice. Dvacet bodů dal Clevon Brown, devatenáct Jan Švandrlík.
Basketbalová Maxa liga mužů
7. kolo:
USK Praha - Opava 77:107 (22:26, 38:48, 58:82)
Brno - Pardubice 112:85 (38:26, 52:43, 83:62)