Brno zůstává stoprocentní, ve šlágru přehrálo Pardubice. Opava porazila USK

Basketbalisté druhého Brna ve šlágru 7. ligového kola porazili třetí Pardubice 112:85 a po čtvrtém odehraném utkání si udrželi stoprocentní úspěšnost. Tu má v nejvyšší soutěži už jen mistrovský Nymburk, jenž vyhrál všech sedm zápasů.
Jakub Tůma postupuje s míčem, brání ho brněnský Ross Williams.

Jakub Tůma postupuje s míčem, brání ho brněnský Ross Williams. | foto: Basket Brno

Momentka z utkání Brno - Pardubice.
Trestný hod v podání pardubického Zeda Keye.
Petr Křivánek se tlačí ke koši v utkání s Pardubicemi.
Opavský basketbalista Jakub Šiřina postupuje s míčem v utkání proti USK Praha.
Brno si spravilo chuť po úterním debaklu o 54 bodů s Bilbaem v Evropském poháru. Vicemistři měli zápas pod kontrolou, k vysokému vítězství si pomohli i 14 trojkami a osmdesátiprocentní úspěšností trestných hodů.

Tři trojky trefil Ross Williams, jenž byl s 20 body nejlepším střelcem zápasu. O bod méně nastřílel reprezentační pivot Adam Kejval.

Petr Křivánek se tlačí ke koši v utkání s Pardubicemi.

Stobodovou hranici překonala také Opava, jež vyhrála hladce 107:77 na hřišti USK Praha.

Slezané se na trojciferné skóre dostali už počtvrté v sezoně a mají na čtvrtém místě tabulky stejnou bilanci pěti výher a dvou porážek jako třetí Pardubice. Dvacet bodů dal Clevon Brown, devatenáct Jan Švandrlík.

Basketbalová Maxa liga mužů

7. kolo:

USK Praha - Opava 77:107 (22:26, 38:48, 58:82)
Nejvíce bodů: Tainamo 16, Švec 15, Vlk 14 - Brown 20, Švandrlík 19, Kavan 16.

Brno - Pardubice 112:85 (38:26, 52:43, 83:62)
Nejvíce bodů: Williams 20, Kejval 19, Farský 13 - Bonham 19, Key 18, Bryant a Moffatt po 10.

