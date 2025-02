Šok na úvod nadstavby. Basketbalistky Žabin v brněnském derby podlehly KP Tany

Domácí tým, který základní část zakončil kontumační porážku od USK, protože kvůli rozsáhlé marodce nemohl do utkání nastoupit a náhradní termín se nenašel, měl pomalý rozjezd a na začátku druhé čtvrtiny už měl šestnáctibodové manko (12:28). Do hry se český vicemistr vrátil díky třináctibodové šňůře a před poločasem se i poprvé ujal vedení.

Psychickou výhodu ale favorit, který zápas odehrál jen se sedmi hráčkami, nevyužil, jeho náskok narostl maximálně na tři body. Rozhodující obrat se povedl hostům od stavu 61:63 osmibodovou šňůrou, kterou završila trojkou Malíková. V poslední minutě byla nejlepší hráčka zápasu navíc stoprocentní při čtyřech trestných hodech, kterými náskok outsidera jistila a stanovila si nové maximum v ŽBL.

„Holky do toho daly všechno a chtěly vyhrát. O poločase jsme si řekly, že kdy už, když ne dneska. X-faktorem byla Petra Malíková, které zápas úžasně vyšel,“ konstatovala v televizním rozhovoru trenérka KP Tany Marcela Krämer.

Její protějšek Viktor Pruša mohl být spokojený jen s povedenou pasáží ve druhé čtvrtině, jeho oslabený tým ale návrat do zápasu stál mnoho energie. „Hrajeme v sedmi lidech, ale to není výmluva, to je prostě fakt. Nezasloužili jsme si vyhrát, nedali jsme tomu tu vážnost, mysleli si, že to půjde samo. Bráníme doma na 80 bodech, to jsme nedostávali ani v Eurolize, to je ostuda,“ prohlásil.

Basketbalová Chance liga žen - 1. kolo nadstavby, skupina A1: Žabiny Brno - KP Tany Brno 74:80 (12:25, 38:37, 59:57)

Nejvíce bodů: Cunaneová 21, Záplatová 13, Juškaitéová 12 - Malíková 33, Šotolová 15, Galíčková 12.

Tabulka skupiny A1: